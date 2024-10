Sciopero Milano Atm del 5 ottobre revocato: metro, bus e tram regolari

Sabato 5 ottobre lo sciopero nazionale dei trasporti non interessa Milano perché è scattata la precettazione del Prefetto

Fonte: ANSA A Milano mezzi pubblici regolari il 5 ottobre

Mezzi pubblici regolari oggi a Milano. Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Orsa è stato infatti precettato dal Prefetto. Bus, metro e tram a Milano circolano quindi regolarmente.

Sciopero 5 ottobre Milano Atm

Il sindacato Orsa Trasporti è stato costretto a revocare lo sciopero proclamato per sabato 5 ottobre a seguito dell’ordinanza del Prefetto di Milano. Il Prefetto ha infatti deciso di precettare l’iniziativa nella fascia orario serale, dalle 18 alla fine del servizio, per motivi di ordine pubblico. Infatti a Milano stasera sono in programma la manifestazione pro Palestina e la partita Inter-Torino.

Quindi mezzi pubblici regolari oggi nel capoluogo lombardo.

Sciopero Trenitalia 5 ottobre 2024

Lo sciopero di oggi 5 ottobre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con alcuni eccezioni però.

Sciopero SAD e Trentino Trasporti

Il personale di SAD e Trentino Trasporti ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di oggi. Possono verificarsi ritardi e soppressioni e sono inoltre possibili modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero.

Sciopero Ferrovie Sud

Dalle ore 00:00 alle 23:59 di sabato 5 ottobre incrociano le braccia anche i lavoratori di Ferrovie del Sud Est s.r.l. Anche in questo caso, lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Attivo il numero verde gratuito di Trenitalia 800 89 20 21.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

