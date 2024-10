Sciopero Torino del 5 ottobre 2024, Gtt non è coinvolta: bus, tram e metro regolari

Fonte: ANSA

Buone notizie per i torinesi che si spostano con i mezzi pubblici. Lo sciopero di oggi non coinvolge infatti i trasporti Gtt della città di Torino. Vediamo i dettagli.

Sciopero mezzi Gtt Torino 5 ottobre 2024

Come accennato, Gtt-Gruppo Torinese Trasporti non è coinvolto nell’azione di sciopero proclamato per oggi 5 ottobre 2024. Autobus, tram e metro a Torino dunque circolano in modo regolare, senza interruzioni.

Gtt comunica anche che, per garantire il rientro dopo il concerto di Renato Zero che si terrà nelle serate del 5 e 6 ottobre 2024 all’Inalpi Arena, gireranno a Torino più tram delle linee 4 e 10. Potenziata anche la linea 17B a copertura degli orari di uscita dal palazzetto.

Sciopero Trenitalia 5 ottobre 2024

Lo sciopero di oggi 5 ottobre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con alcuni eccezioni però.

Sciopero SAD e Trentino Trasporti

Il personale di SAD e Trentino Trasporti ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di oggi. Possono verificarsi ritardi e soppressioni e sono inoltre possibili modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero.

Sciopero Ferrovie Sud

Dalle ore 00:00 alle 23:59 di sabato 5 ottobre incrociano le braccia anche i lavoratori di Ferrovie del Sud Est s.r.l. Anche in questo caso, lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Attivo il numero verde gratuito di Trenitalia 800 89 20 21.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: