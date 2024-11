Sciopero Milano Atm dell’8 novembre, metro, bus e tram fermi: info e orari

Venerdì 8 novembre lo sciopero nazionale dei trasporti interessa anche Milano. Disagi in tutta la città per il blocco dell'intera rete Atm

Fonte: ANSA Anche a Milano fermi bus, metro e tram Atm per lo sciopero nazionale dei trasporti l'8 novembre

Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 8 novembre, per via dello sciopero nazionale dei trasporti. A Milano oggi bus, metro e tram della rete Atm si fermano. Di seguito vediamo le informazioni utili e gli orari dello sciopero nel capoluogo lombardo.

Sciopero 8 novembre Milano Atm

Atm Milano ha comunicato che oggi, per lo sciopero nazionale dei trasporti senza fasce di garanzia di questo venerdì 8 novembre, nel capoluogo lombardo è garantita la circolazione della metro e di alcune linee di bus e tram, soltanto da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18.

Attiva per tutta la giornata la linea M4 San Babila-Linate che collega il centro all’aeroporto cittadino.

Sciopero Trenord e Trenitalia 8 novembre 2024

Lo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre non riguarda invece i treni, trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale.

Lo stop non coinvolge il personale delle ferrovie, né Trenitalia né Italo, ad eccezione del personale di Ferrovie del Sud Est, che incrocerà le braccia per 24 ore.

Trenord ha comunicato che, nonostante il proprio non sia interessato dallo sciopero nazionale, la protesta potrà riguardare il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord. Per questo l’azienda ha avvertito i passeggeri che il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee: “In particolare – si legge in una nota -, potranno essere interessati i treni che circolano su rete Ferrovienord, cioè le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno – e la Brescia-Iseo-Edolo”.

“Lo sciopero – si legge ancora – potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee ‘miste’ che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi. Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della app e del sito Trenord”.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: