Allo sciopero generale indetto per l'intera giornata di venerdì 8 marzo, Festa della donna, dei settori pubblici e privati regole diverse per i trasporti. Anche a Milano fermi i treni, regolari bus, metro e tram

Oggi venerdì 8 marzo scatta lo sciopero generale. Nel giorno della Festa internazionale della Donna si fermano tutti i servizi pubblici e privati, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle fabbriche a tutti gli altri settori produttivi. Allo sciopero aderiscono anche i Vigili del Fuoco. Il blocco dei trasporti è stato tuttavia limitato dall’intervento del Garante, e riguarda soltanto i treni, da Trenitalia a Trenord; salvo invece il trasporto locale.

Numerose le sigle sindacali aderenti. Ma vediamo nel dettaglio come si svolge lo sciopero a Milano, cosa si ferma e cosa no, in quali orari e quali potrebbero essere i disagi per i cittadini che si spostano in città.

Sciopero 8 marzo Milano Atm

Per quanto riguarda i trasporti, si fermano i treni, regionali o alta velocità o altro, ma non i mezzi pubblici locali. Cancellazioni e ritardi quindi per coloro che devono prendere un treno, mentre dovrebbero essere regolari i trasporti nelle città.

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha segnalato infatti alle organizzazioni sindacali Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit delle irregolarità riguardanti, in particolare, il settore del trasporto passeggeri – aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale – in applicazione della delibera 22/22 dell’8 febbraio 2022 che vieta la concentrazione negli scioperi generali.

Dopo l’intervento del Garante, i settori dei trasporti sono interessati esclusivamente dallo sciopero proclamato dal sindacato Slai Cobas per il sindacato di classe e non dalle altre sigle sindacali.

A Milano, regolari bus, metro, tram e gli altri servizi gestiti da Atm: i mezzi pubblici del capoluogo lombardo quindi non dovrebbero subire ritardi, cancellazioni o cambi collegabili allo sciopero di oggi.

Sciopero 8 marzo Trenord

Trenord

Diversa come dicevamo invece la situazione per chi si sposta in treno. Il sindacato SLAI Cobas aderisce allo sciopero dalle ore 00:00 alle ore 21:00 di venerdì 8 marzo.

Per quanto riguarda i treni Trenord di Milano e della Lombardia, l’azienda fa sapere in una nota che il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Possibili ripercussioni anche a fine sciopero.

In ogni caso, come di consueto, sono in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggiano regolarmente tutti i treni compresi nella lista del treni garantiti.

Indipendentemente dal giorno feriale o festivo, in caso di sciopero della durata di 24 ore, sono comunque sempre garantiti i seguenti Eurocity da/per Vienna e Monaco:

EC83 [Monaco (Munchen Hbf.): 9.34 – Bologna Centrale: 16.19 – Rimini: 17.33]

EC84 [Rimini: 10.34 – Bologna Centrale: 11.52 – Monaco (Munchen Hbf.) 18.27]

I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23:59 del 7 marzo e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00:59 dell’8 marzo arrivano fino a termine corsa.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partono da via Paleocapa 1

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli, oltre che sui monitor e nelle biglietterie in stazione, sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time sulla app Trenord.

Trenitalia

Allo sciopero dell’8 marzo aderisce anche il Gruppo FS. Come spiega l’azienda in una nota ufficiale, sono quindi previste possibili cancellazioni e limitazioni dei treni regionali di Trenitalia, quindi anche quelli della Lombardia sono a rischio.

La protesta sindacale potrebbe causare potenziali impatti anche sulla circolazione dei treni Intercity e ad alta velocità che partono, arrivano o transitano da Milano, e può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Lo stop ai treni è scattato venerdì 8 marzo a mezzanotte e potrà andare avanti fino alle 21.00, per via di una sigla sindacale autonoma che ha proclamato uno sciopero generale nazionale del personale del Gruppo FS, di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Durante lo sciopero è comunque sempre garantita l’effettuazione dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00) e di tutte le corse previste in caso di sciopero, consultabili nella sezione treni garantiti da Trenitalia in caso di sciopero.

Per ogni dubbio vi consigliamo di consultare sempre l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il sito trenitaliatper.it, i canali social ufficiali. In alternativa, potete chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21, che però in caso di sciopero è spesso difficile da raggiungere in tempi rapidi, oppure chiedere nelle biglietterie e nei punti assistenza clienti all’interno delle stazioni.

Italo

Da Italo nessuna conferma di adesione allo sciopero, ma è possibile che, in caso di ritardi o cancellazioni da parte di Trenitalia, ci siano ripercussioni anche sulle linee dell’alta velocità gestite dall’azienda.