Nuovo sciopero in programma per venerdì 15 dicembre. Orari e modalità nelle città italiane: cosa sapere se dovete mettervi in viaggio

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: ANSA Sciopero trasporti 15 dicembre, stop a treni e bus: da Roma a Milano, orari e modalità nelle principali città

AGGIORNAMENTO: Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato l’ordinanza con cui ha deciso la precettazione dello sciopero in programma in tutta Italia venerdì 15 dicembre, con modalità diverse da città a città. Il blocco di bus, metro e treni scende da 24 a 4 ore. Info aggiornate qui.

Nuovo sciopero in programma per venerdì 15 dicembre, proclamato dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, SGB e A.d.l. Cobas USB, dalle ore 00:00 alle ore 23:59 a seguito della revoca dello sciopero dello scorso 27 novembre 2023. Il blocco è stato indetto soprattutto per avere un aumento salariale di 300 euro, una riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL, e il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale.

Trenitalia

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia fa sapere che i convogli possono subire variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto.

Trenord

Attenzione a Trenord in Lombardia, che invece si ferma un giorno prima: dalle ore 09:01 alle ore 16:59 di giovedì 14 dicembre. I treni regionali, suburbani, la lunga percorrenza di Trenord e i collegamenti aeroportuali Milano-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Bellinzona possono subire variazioni.

Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Per garantire il collegamento con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, sarà istituito un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa ,1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Busitalia

Anche Busitalia di Trenitalia si ferma. I seguenti servizi possono subire variazioni o cancellazioni:

i treni regionali delle relazioni Terni – Rieti – l’Aquila e Perugia S.Anna. – Perugia P.S.G – San Sepolcro e viceversa;

gli autoservizi sostitutivi programmati in orario delle relazioni Foligno – Terni, Terni – Orvieto, Terontola – Perugia, Chiusi – Orte, e Terni – Todi – Perugia P.S.G – Perugia S. Anna e viceversa;

i servizi Link dell’Umbria;

i servizi Umbria Airlink;

i servizi FrecciaLink della relazione Firenze SMN-Perugia-Assisi-Assisi P.U.d’Italia.

Il blocco si svolge comunque nel rispetto delle fasce giornaliere di garanzia, quindi il servizio è garantito nelle fasce:

dalle ore 6.30 alle ore 9.00;

dalle ore 13.00 alle ore 16.30.

Italo

Nessuna notizia confermata riguardo allo sciopero al momento da Italo. I treni Italo potrebbero comunque subire ritardi, variazioni e cancellazioni dal momento che la circolazione dipende dalla rete ferroviaria di Trenitalia.

Roma

La segreteria regionale del Lazio della organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato l’organizzazione sindacale Orsa hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Usb a livello nazionale dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Con le stesse modalità anche le organizzazioni sindacali Sgb e Cub hanno aderito allo sciopero nazionale proclamato da Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti.

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, e cioè da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Nello specifico:

– notte 14/15 dicembre:

non garantito: il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

garantito: il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

– giornata 15 dicembre:

non garantito: il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le corse delle linee metro A-B/B1-C e della linea tram 8 anche se sono programmate oltre le ore 24; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

garantito: le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

– notte 15/16 dicembre:

non garantito: le corse delle linee metro A-B/B1-C e della linea tram 8 programmate oltre le ore 24; dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

garantito: il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Milano

A Milano disagi sulle linee ATM. Nel capoluogo lombardo lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Torino

Niente bus e tram anche a Torino. GTT assicura comunque che sarà garantito il trasporto in questi orari:

servizio urbano-suburbano, metro, centri di servizi al cliente: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

servizio extraurbano, bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Firenze

A Firenze i tram di Gest si fermano, tranne che in queste fasce orarie:

dalle 6.30 alle 9.30

dalle 17.00 alle 20.00

Al di fuori di queste fasce orarie potrebbero verificarsi disservizi, rallentamenti e corse saltate.

SAD e Trentino Trasporti

Aderisce allo sciopero anche il personale di SAD e Trentino Trasporti. A rischio i treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido, e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa.