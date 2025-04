Fonte: 123RF Sciopero nazionale treni e aerei 8 e 9 aprile 2025

Nei giorni 9 e 10-11 aprile 2025 è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà il trasporto aereo e ferroviario.

Sono previsti possibili disagi per i passeggeri in tutta Italia. Per cui, di seguito, tutte le informazioni utili per chi viaggia in treno o in aereo in questi giorni, comprese le fasce di garanzia e i dettagli sulle categorie di lavoratori coinvolti.

Sciopero aereo mercoledì 9 aprile 2025, orari e aeroporti coinvolti

Mercoledì 9 aprile 2025 il settore del trasporto aereo sarà interessato da due distinte azioni di sciopero, entrambe di portata nazionale e della durata di 4 ore, che potrebbero causare ritardi o cancellazioni di voli, soprattutto negli scali milanesi.

Nel dettaglio, incroceranno le braccia gli assistenti di volo della compagnia EasyJet, che aderiranno a uno sciopero proclamato dalle sigle sindacali Rsa Filf-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. L’astensione dal lavoro è prevista nella fascia oraria compresa tra le 10:30 e le 14:30.

Sempre nella stessa giornata e con lo stesso orario, è previsto anche lo sciopero del personale autista della società Sea, che gestisce i servizi aeroportuali negli scali di Milano Linate e Malpensa. In questo caso, la protesta è stata indetta dal sindacato Cub Trasporti.

Le motivazioni alla base di entrambe le mobilitazioni riguardano problematiche comuni a molti lavoratori del comparto aereo: si chiede infatti una revisione dei turni di lavoro, un miglioramento delle condizioni contrattuali e un adeguamento salariale che tenga conto dell’aumento dei carichi di lavoro e dell’aumento del costo della vita.

Anche se di breve durata, questi scioperi potrebbero causare disagi significativi, soprattutto negli aeroporti maggiormente coinvolti. Si consiglia quindi ai passeggeri di verificare per tempo eventuali modifiche alla programmazione dei voli e di restare in contatto con la propria compagnia aerea per ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Sciopero treni 10-11 aprile 2025

La giornata di venerdì 11 aprile 2025 è invece caratterizzata da uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà anche il settore ferroviario, sia per quanto riguarda il trasporto passeggeri che quello merci. La protesta è stata proclamata dal sindacato Si Cobas nell’ambito di una mobilitazione più ampia che interessa tutti i settori pubblici e privati su scala nazionale.

Nel dettaglio, lo sciopero nel comparto ferroviario inizia giovedì 10 aprile alle ore 21:00 e si conclude venerdì 11 aprile alle 20:59, con una durata complessiva di 24 ore. Durante questo lasso di tempo, potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o modifiche ai servizi, inclusi i treni a lunga percorrenza, regionali e i convogli destinati al trasporto delle merci.

Le ragioni dello sciopero sono legate a rivendicazioni sindacali importanti, che toccano temi cruciali come il miglioramento delle condizioni lavorative, la tutela dei diritti dei lavoratori e l’adeguamento salariale in relazione all’aumento dell’inflazione e al peggioramento del potere d’acquisto. Si Cobas punta il dito anche contro l’aumento della precarietà e delle pressioni produttive che, secondo il sindacato, penalizzano fortemente la qualità del lavoro nel settore.

Ai viaggiatori, anche in questo caso, è fortemente consigliato consultare con anticipo i siti ufficiali delle compagnie ferroviarie per verificare quali treni sono assicurati e quali possono subire variazioni. In caso di necessità, si suggerisce anche di valutare soluzioni di trasporto alternative.

Fasce orarie garantite

Come previsto dalla normativa vigente, nelle giornate di sciopero restano comunque garantiti i servizi minimi essenziali, soprattutto nelle fasce orarie protette, per limitare i disagi ai pendolari e ai viaggiatori. In particolare:

per quanto riguarda i treni, le corse garantite nelle fasce orarie protette, che sono di norma quelle che vanno dalle 6:00–9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 di sera. In ogni caso, le corse assicurate vengono pubblicate sui siti delle aziende ferroviarie almeno 5 giorni prima dello sciopero;

nelle fasce orarie protette, che sono di norma quelle che vanno dalle 6:00–9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 di sera. In ogni caso, le corse assicurate vengono pubblicate sui siti delle aziende ferroviarie almeno 5 giorni prima dello sciopero; per quanto riguarda invece i voli, sono le compagnie che comunicano direttamente ai passeggeri eventuali cancellazioni e voli alternativi.

Cosa fare

A chi ha in programma uno spostamento nei giorni 9 e 10-11 aprile 2025, è consigliato controllare lo stato del proprio treno o volo. Quindi, consultare i siti web ufficiali delle compagnie ferroviarie e aeree per verificare eventuali modifiche o cancellazioni.

A chi non ha ancora comprato il proprio spostamento, è consigliato, se possibile, scegliere biglietti rimborsabili o modificabili in caso di necessità.

Infine, è meglio iniziare a considerare fin da subito alternative di viaggio, come autobus o auto a noleggio, mentre per gli spostamenti più lungi verificare altri voli disponibili disponibili prima e dopo lo sciopero.

In un secondo momento, qualora il viaggio dovesse essere cancellato, è possibile rivolgersi alle compagnie per rimborsi o per ottenere una riprogrammazione dello spostamento. I passeggeri hanno diritto infatti a rimborsi o a un nuovo volo/treno in caso di cancellazione dovuta allo sciopero.