Fonte: ANSA Treni sospesi, ritardi fino a 140 minuti a Roma.

Disagi per il trasporto su rotaia a Milano a causa di un guasto alla linea elettrica nel nodo ferroviario del capoluogo lombardo. La circolazione è sospesa sulle tratte Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna, con il coinvolgimento di treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali. I ritardi vanno da 10 a 120 minuti. Trenitalia, sul proprio sito, raccomanda di “evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”. L’intervento dei tecnici è ancora in corso.

Tre treni cancellati, ritardi fino a 3 ore

I disagi sono iniziati all’alba dell’11 gennaio, con numerosi treni ad Alta velocità in coda, altri in ritardo e alcuni già cancellati. Secondo quanto riferito dalla Polfer, infatti, gli accertamenti tecnici riguardano, tra le altre cose, un non meglio precisato danno alla linea aerea che sarebbe stato causato da “un treno in partenza questa mattina a Milano, poco dopo le 7”.

Di conseguenza, disagi sono stati registrati anche nelle altre stazioni italiane: a Roma Termini i ritardi arrivano fino a 140 minuti, con molti passeggeri in attesa. Le ripercussioni sono significative anche alla stazione di Bologna, dove i treni, in particolare quelli dell’Alta velocità in arrivo dal Nord, stanno accumulando forti ritardi, arrivando fino a 170 minuti. Per informazioni dettagliate su variazioni o soppressioni, è possibile consultare i siti web di Rfi e delle imprese ferroviarie. Regolare la circolazione verso Torino.

I treni Alta Velocità e Intercity in ritardo o cancellati

Qui i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20);

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:08);

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:38);

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:08);

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13);

• FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (13:08);

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27);

• FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42);

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:13);

• IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40);

• ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10) del 10 gennaio.

Qui i treni Alta Velocità che oggi non fermano a Milano Centrale:

• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20);

• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12);

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02);

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24);

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12);

• EC 41 Genève (5:27) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42): ferma a Milano Certosa.

Sulla pagina Cerca Treno si può trovare il proprio treno e controllarne lo stato: basta inserire il codice o il nome della stazione di partenza.

E Renzi attacca Salvini

Il caos diventa anche polemica politica: “I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un’ora di ritardo. Si vede che Matteo Salvini è rientrato a tempo pieno al ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11″. A scriverlo su X è il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, atteso a Firenze.