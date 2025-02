Previsti disagi in molte città italiane e negli aeroporti a causa del doppio sciopero di lunedì 24 febbraio: tutti gli orari e le fasce di garanzia disponibili per i pendolari

Fonte: ANSA Doppio sciopero lunedì 24 febbraio

La giornata di lunedì 24 febbraio sarà molto complicata per chi deve viaggiare in Italia. Si terrà infatti un doppio sciopero, dei mezzi pubblici locali e dei voli aerei, che coinvolgerà diverse città e aeroporti. Si verificheranno disagi lungo tutto l’arco della giornata, anche se verranno mantenute alcune fasce di garanzia.

Lo sciopero è stato confermato dopo che quello dei treni, indetto dalla sigla sindacale autonoma Usb e previsto per sabato 22 e domenica 23 febbraio, è stato cancellato a causa dell’intervento della commissione di garanzia, che ha esteso le fasce in cui i treni avrebbero dovuto continuare a operare.

Sciopero trasporti pubblici locali

È stato sempre il sindacato indipendente Usb a indire lo sciopero dei mezzi pubblici locali di lunedì 24 febbraio. Si tratta di una mobilitazione di 24 ore che rischia di bloccare intere città. Diverse aziende pubbliche di trasporti hanno già annunciato che alcuni loro lavoratori parteciperanno, mettendo però a disposizione fasce di garanzia, soprattutto per tutelare i pendolari che devono raggiungere il proprio posto di lavoro.

C’è una doppia motivazione dietro allo sciopero dei mezzi pubblici di lunedì 24 febbraio. Il sindacato chiede infatti il rinnovo del contratto nazionale, e misure straordinarie per contrastare gli effetti dell’inflazione. I dipendenti delle società di trasporti pubblici locali sono tra i più esposti all’aumento dei prezzi. Lavorando in grandi città spesso si trovano costretti a cercare casa lontano dai propri posti di lavoro, perché il costo della vita nelle metropoli italiane è insostenibile con lo stipendio da autista di autobus, tram o metropolitana.

Orari e fasce di garanzia a Milano

La società di trasporti pubblici locali di Milano, ATM, ha già annunciato che durante la giornata di lunedì 24 febbraio ci potranno essere disagi causati dallo sciopero. La mobilitazione inizierà alle 8:45 e non terminerà fino alla fine del servizio. Ci saranno però alcune fasce di garanzia in cui il servizio sarà assicurato:

fascia di garanzia della mattina: fino alle 8:45;

fascia di garanzia pomeridiana: 15:00-18:00.

Gli orari dello sciopero a Roma

Come a Milano, anche a Roma sono assicurati disagi per tutta la giornata di lunedì 24 febbraio a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale. La mobilitazione comincerà alle 8:30 e terminerà con la fine del servizio giornaliero. Le fasce di garanzia per la Capitale saranno:

fascia di garanzia della mattina: fino alle 8:30;

fascia di garanzia serale: 17:00-20:00.

Il lungo sciopero di Napoli

Più lunghi invece gli orari dello sciopero dei mezzi pubblici di Napoli. La mobilitazione comincerà infatti alle 3:01 del 24 febbraio e terminerà quasi esattamente 24 ore dopo, alle 3:00 del 25 febbraio. Le fasce di garanzia dovrebbero però alleviare i disagi per i pendolari che utilizzano mezzi di superficie e metro per spostarsi, ma saranno diversi a seconda dei singoli mezzi di trasporto. Per le linee di superficie, saranno garantiti i mezzi tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 17:00 e le 20:00.

Per la metropolitana linea 1 gli orari saranno:

prima corsa della mattina: 6:30 da Piscinola, 7:10 da Garibaldi;

ultima corsa della mattina: 9:12 Piscinola, 9:07 da Garibaldi;

prima corsa del pomeriggio: 17:00 da Piscinola, 17:40 da Garibaldi;

ultima corsa del pomeriggio: 19:33 Piscinola, 19:28 da Garibaldi.

Per la metropolitana linea 6 invece, gli orari saranno:

ultima corsa da Mostra: 9:08;

ultima corsa da Municipio: 9:14.

Sciopero dei voli: disagi negli aeroporti

Non saranno soltanto i mezzi pubblici locali a scioperare lunedì 24 febbraio. I sindacati Filt-Cgil e Uilt-Uil, che rappresentano i lavoratori del settore dell’aviazione civile, hanno proclamato una mobilitazione di 4 ore, tra le 12 e le 16, che potrebbe causare disagi in molti aeroporti italiani. Ad aderire saranno i piloti e il personale di Aeroitalia e soprattutto i piloti di Easy jet, una delle compagnie aeree lowcost più importanti in Italia