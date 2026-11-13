I due scioperi dei mezzi pubblici, a Milano e a Venezia, durano 24 ore, ma le fasce di garanzia sono differenti. Gli orari e le modalità

ANSA Sciopero 13 novembre, stop ai mezzi pubblici a Milano e Venezia: metro, bus e orari.

Venerdì 13 novembre è in corso lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano e a Venezia. In entrambe le città, lo sciopero del trasporto pubblico locale durerà 24 ore.

Fermi dunque, i lavoratori aderenti alle sigle che hanno indetto l’agitazione, relativamente ad Atm per Milano e Atvo per Venezia.

Sciopero a Milano venerdì 13 novembre

Sono stati i sindacati AL Cobas e Confial Trasporti a proclamare lo sciopero del 13 novembre a Milano.

Nonostante si tratti di uno sciopero di 24 ore, sul sito di Atm si legge che nella prima fascia dello sciopero (dalle 8:45 alle 15:00) tutte le linee metropolitane sono aperte. Bus, tram e filobus risultano regolarmente in servizio.

Per quanto riguarda la seconda fascia di sciopero, (dalle 18:00 alla fine del servizio), potrebbero esserci ritardi o cancellazione delle corse. Si suggerisce di seguire l’evoluzione della giornata collegandosi al sito ufficiale Atm (Home > Biglietti e abbonamenti > Cambiamenti programmati al servizio > Sciopero annunciato da AL Cobas e Confial Trasporti venerdì 13 novembre) oppure controllando periodicamente l’app per smartphone (disponibile su Google Play e App Store).

In ogni caso sono garantite le fasce di garanzia:

da inizio servizio fino alle 8:45;

nella pausa pomeridiana tra le 15:00 e le 18:00.

La motivazione dello sciopero di Milano

I sindacati AL Cobas e Confial Trasporti hanno proclamato lo sciopero a Milano in segno di protesta

contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm, riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie, pulizia dei mezzi, sicurezza dei lavoratori/aggressioni, fruizione ferie, conversione in full time dei part time, aumento salariale di 150 euro netti, comportamenti lesivi nei confronti di fruitori permessi parentali, gestione di turni anziani/plurimansione, vestiario.

Sciopero dei mezzi pubblici a Venezia

Come detto, anche a Venezia venerdì 13 novembre è stato indetto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale che colpisce i servizi di Atvo. L’agitazione è stata promossa dai sindacati Osp Sgb e Fast Mobilità.

L’azienda avvisa che in base a quanto stabilito dalla Legge 146/90, sono rispettate le fasce di garanzia nei seguenti orari:

dalle 6:00 alle 9:00;

dalle 12:00 alle 15:00.

Si precisa poi che non sarà garantita la regolarità del servizio e la salita dei passeggeri nelle fermate il cui l’orario di transito sia previsto al di fuori di tali fasce orarie di garanzia. Lo sciopero potrebbe interessare anche il personale di biglietteria. Per informazioni, Atvo invita i passeggeri a rivolgersi alle biglietterie aziendali.

L’Atvo gestisce i collegamenti autobus tra Venezia, la terraferma (Mestre), gli aeroporti (Venezia Marco Polo e Treviso) e le principali località turistiche della costa e delle Dolomiti (come Jesolo, Caorle, Bibione, Cavallino-Treporti e Cortina).

Gli altri scioperi di novembre 2026

Sono diversi gli scioperi di novembre attesi nella seconda parte del mese.

Giorno 14 novembre diverse sigle hanno proclamato uno stop di 24 ore per i mezzi pubblici di Bari.

Giorno 16 novembre è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale a Napoli, di quattro ore: dalle 11:00 alle 15:00.

Ma lo sciopero generale indetto dalla Cgil è atteso per il 20 novembre. Vengono chiesti:

salari più alti;

rinnovo dei contratti;

pensioni dignitose;

un fisco più progressivo;

più risorse per sanità, istruzione e politiche sociali.

Seguono altri scioperi. Giorno 21 novembre dei treni (8 ore) e giorno 22 novembre aereo (24 ore).