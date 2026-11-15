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La settimana che va dal 16 al 22 novembre sarà caratterizzata da numerosi scioperi piuttosto rilevanti. Nel fine settimana, in particolare, ci saranno prima uno sciopero generale, il venerdì e poi uno sciopero dei trasporti il sabato, entrambi nazionali. Durante la giornata di venerdì si terranno anche numerose manifestazioni in più di 100 città.

L’unico altro giorno interessato da mobilitazioni dei lavoratori sarà lunedì 16, quando si fermeranno le cooperative in numerosi settori in tutta Italia e il trasporto pubblico a Napoli. Dopo gli scioperi della settimana dal 9 al 15 novembre, il calendario delle proteste resta quindi fitto.

Lo sciopero di ANM a Napoli e delle cooperative il 16 novembre

Il primo sciopero della settimana sarà il 16 novembre, a Napoli. Si fermeranno i dipendenti di ANM, la società che gestisce la metropolitana, i trasporti di superficie e la funicolare del capoluogo campano. La mobilitazione è stata proclamata da Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl, Faisa e Confail e durerà dalle 11 alle 14.

Il 16 ci sarà però anche uno sciopero nazionale delle cooperative dei settori:

socio-sanitario;

assistenziale;

educativo;

dell’inserimento al lavoro.

È organizzato da Usb lavoro privato e durerà tutta la giornata.

Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre

Il prossimo 20 novembre si terrà uno sciopero generale. Originariamente, questa mobilitazione era stata indetta dalla Cgil, il più grande sindacato d’Italia, ma vi hanno aderito molte altre sigle settoriali e indipendenti. Ci saranno diverse manifestazioni, con cortei, comizi e sit-in in oltre 100 città. Saranno esclusi dallo sciopero del 20 novembre:

il trasporto ferroviario;

il trasporto aereo.

In entrambi i casi si tratta di un problema di prossimità, visto che nei giorni successivi ci saranno importanti scioperi in entrambi questi settori. Oltre allo sciopero indetto dalla Cgil a cui hanno di fatto aderito anche Fi-Si, Confederazione Sindacale Sarda, Cib Unicobas, oltre a Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Adl Varese e Cub, che hanno organizzato una mobilitazione identica, ci sarà anche quello della scuola, a cui aderiscono Usb pubblico impiego, Gilda Unams, Sgb, Sindacato Sociale di Base.

Lo sciopero dei trasporti del 21 novembre

Sabato 21 novembre, invece, ci sarà uno sciopero dei trasporti che includerà le ferrovie passeggeri e merci e il trasporto pubblico locale. Gli orari andranno:

dalle 21:00 del 20 novembre;

alle 21:00 del 21 novembre.

Le fasce di garanzia saranno determinate dalle varie società del settore. In concomitanza con lo sciopero nazionale dei trasporti, che è organizzato da Sgb, Cup Trasporti e Cat, ce ne sarà anche uno locale, dalle 9 alle 17 del 21 novembre, che riguarderà i lavoratori di RFI del polo di Verona.

Gli scioperi dei voli del 22 novembre

Domenica 22 novembre, invece, si terranno due scioperi locali che riguarderanno gli aeroporti. Quello che potrebbe avere maggiore impatto sulla circolazione aerea sarà quello dei dipendenti Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa. Durerà tutta la giornata, con fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Saranno esclusi dallo sciopero anche i voli intercontinentali e quelli che garantiscono la continuità territoriale in Italia.

L’altro sciopero riguarderà Sicuritalia Ivri, la società che si occupa della sicurezza nell’aeroporto di Venezia. Durerà anche in questo caso tutta la giornata.