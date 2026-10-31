A novembre ci saranno diversi scioperi, nazionali e locali, tra cui anche uno generale organizzato dalla Cgil per il 20 e ben due dei treni, a livello nazionale

ANSA

Nel mese di novembre 2026 si terranno numerosi scioperi che coinvolgeranno diversi settori. Uno dei più colpiti sarà quello dei trasporti, sia a livello nazionale, con due diverse mobilitazioni, sia a livello locale, con scioperi in città importanti come Milano, Napoli e Genova.

Ad aggiungersi a queste mobilitazioni, il 20 novembre ci sarà un altro sciopero generale, organizzato dalla Cgil, al quale si uniranno anche i sindacati indipendenti, ma solo per il settore pubblico.

Gli scioperi nazionali di novembre 2026

A novembre si terranno ben 7 scioperi nazionali, due dei quali nel settore dei trasporti dei passeggeri.

Lo sciopero di Italo l’11 novembre

Il primo sciopero nazionale che potrebbe avere un serio impatto sulla vita dei cittadini è quello di Italo, l’operatore privato di treni ad alta velocità. Si tratta di una mobilitazione di 8 ore, dalle 9 alle 17, indetta da tutti i sindacati confederali, da Fast Confsal e da Orsa. La sola Uiltrasporti ha deciso di estendere l’orario a quasi tutta la giornata, dalle 2 di notte alle 24.

Sempre all’inizio di novembre ci saranno altri tre scioperi nazionali:

Quello dei dipendenti di MARR Service, che opera nel settore degli autotrasporti e che durerà dal 6 all’11 novembre;

Quello dei dipendenti di Asstel e Crm/Bpo, nelle telecomunicazioni, l’11 novembre;

Lo sciopero delle cooperative della sanità, pubblica e privata, il 16 novembre.

Lo sciopero generale del 20 novembre

Dopo quello del 30 ottobre, che ha coinvolto tutta Italia con grandi manifestazioni, il 20 novembre ci sarà un altro sciopero generale. Lo organizza la Cgil, il sindacato più grande d’Italia, mentre quello di ottobre era stato organizzato da Usb, un sindacato indipendente.

Sarà uno sciopero di tutta la giornata in tutti i settori, ma le conseguenze peggiori si potrebbero sentire nella scuola e nella pubblica amministrazione. In questi comparti, infatti, oltre alla Cgil, hanno indetto uno sciopero nazionale anche Usb e Sisa.

L’altro sciopero nazionale dei treni, il 21 novembre

I sindacati indipendenti Sgb e Cup Trasporti indurranno invece uno sciopero nazionale di tutte le aziende che svolgono l’attività ferroviaria il 21 novembre. La mobilitazione inizierà in realtà alle 21 del 20 novembre, per concludersi 24 ore dopo. Sarà coinvolto anche il trasporto merci su rotaia.

È probabile che questo sciopero comporti il fatto che quello generale della Cgil non riguardi il settore dei trasporti su rotaia. La Commissione di Garanzia Sciopero ha già emesso una circolare a riguardo, ma non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali.

Gli scioperi dei trasporti locali, Milano, Napoli e Genova paralizzate

Oltre a quelli nazionali, a novembre si terranno anche una serie di scioperi locali che potrebbero avere serie conseguenze in diverse città.

Trasporti locali, a inizio novembre ferme Palermo e Genova

L’inizio del mese sarà segnato da alcuni importanti scioperi in due grandi città, Palermo e Genova, entrambi lo stesso giorno il 9 novembre:

A Palermo sciopereranno i dipendenti dell’AMAT, che si fermeranno dalle 11 alle 15;

A Genova si fermerà AMT, dalle 11:30 alle 15:30.

A questi scioperi si aggiungerà, il 10 novembre, quello dei lavoratori di B.U. Calabria di Cosenza, tra le 10 e le 14.

Sciopero di ATM il 13 ottobre, il 16 si ferma ANM a Napoli

Lo sciopero che avrà l’impatto più significativo nelle città italiane sarà quello dei dipendenti di ATM, a Milano, il 13 novembre. Gli operatori di tram, bus e metro si fermeranno dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino alla fine del servizio. Anche Net, un’azienda del gruppo ATM che fornisce servizi di trasporto in alcune città dell’hinterland milanese e della Brianza, si fermeranno:

Dalle 9 alle 11:50 e dalle 14 al termine del servizio a Monza;

Dalle 8;45 alle 15:00 e dalle 18 al termine del servizio per l’extraurbano per Trezzo.

Negli stessi giorni si terranno altri scioperi rilevanti:

A Venezia si fermeranno i dipendenti di ATVO, per tutta la giornata del 13 novembre;

A Bari si fermeranno i dipendenti di AMTAB, per tutta la giornata del 14 novembre;

A Napoli si fermeranno i dipendenti di ANM, dalle 11 alle 15 del 16 novembre.

Gli scioperi nel trasporto aereo

Ci saranno anche due scioperi dei dipendenti di Enav, l’azienda che si occupa del controllo del traffico aereo in Italia:

Il 6 novembre si fermeranno i dipendenti Enav dell’aeroporto di Bari, dalle 13 alle 17;

Il 22 novembre si fermeranno i dipendenti Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa, per tutta la giornata.

I voli garantiti, come da regolamento Enav, saranno quindi quelli in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, quelli intercontinentali e quelli che garantiscono la continuità territoriale con le isole.