Venerdì 4 dicembre è previsto uno sciopero generale nazionale che coinvolge diversi settori pubblici e privati. Ecco le categorie interessate, le ragioni della protesta e le conseguenze sui trasporti

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Sciopero generale del 4 dicembre 2026

Si prospetta un venerdì nero quello del 4 dicembre 2026, considerando lo sciopero generale nazionale che coinvolge diverse categorie di lavoratori del settore pubblico e privato. L’astensione dal lavoro, proclamata da più organizzazioni sindacali, potrebbe avere conseguenze sulla regolarità dei servizi, dalla scuola alla sanità, fino ai trasporti.

Sono previste modalità differenti a seconda dei comparti e delle sigle aderenti, mentre restano da considerare le fasce di garanzia previste dalla legge per i servizi pubblici essenziali.

Sciopero del 4 dicembre 2026: quali categorie sono coinvolte

La mobilitazione del 4 dicembre nasce da più proclamazioni sindacali che convergono nella stessa giornata. Tra le organizzazioni promotrici figurano USI (Unione Sindacale Italiana), CUB, SGB, ADL Varese, SI Cobas, SBM e SGC, con l’adesione di altre sigle del sindacalismo di base. È importante distinguere le diverse iniziative, perché non tutte interessano gli stessi settori. In particolare, lo sciopero proclamato da USI 1912 riguarda il personale a tempo determinato e indeterminato, compresi i lavoratori con contratti precari e atipici, di tutti i comparti, ma esclude il settore dei trasporti.

Un’altra proclamazione, promossa da CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC e SI Cobas, riguarda invece le categorie pubbliche e private e coinvolge anche il comparto dei trasporti, secondo modalità specifiche.

La protesta può quindi interessare pubblica amministrazione (uffici pubblici, amministrazioni centrali e locali e altri servizi della pubblica amministrazione), scuola e università (personale docente e non docente, istituti scolastici e comparto dell’istruzione e della ricerca), sanità (personale delle strutture sanitarie pubbliche e private coinvolte, con possibili ripercussioni sulle prestazioni non urgenti), fino al settore privato (lavoratori dipendenti di aziende e imprese che rientrano nei comparti interessati dalla proclamazione) e trasporti (ferrovie, trasporto pubblico locale, autostrade e, secondo le modalità comunicate, settore aereo e marittimo).

Sciopero dei trasporti del 4 dicembre: treni, autobus e aerei

Uno degli aspetti da tenere maggiormente sotto controllo riguarda la mobilità. La proclamazione di CUB e delle altre organizzazioni aderenti comprende infatti anche il settore dei trasporti, con possibili ripercussioni sugli spostamenti in tutta Italia. Secondo il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il comparto ferroviario l’astensione è prevista dalle 21:00 di giovedì 3 dicembre alle 21:00 di venerdì 4 dicembre. Per il settore autostradale, invece, l’intervallo indicato va dalle 22:00 del 3 dicembre alle 22:00 del giorno successivo.

Per il trasporto pubblico locale, che comprende autobus, tram e metropolitane, le modalità sono definite a livello territoriale. Questo significa che gli orari di interruzione e le corse garantite possono cambiare da una città all’altra. Per quanto riguarda il trasporto aereo, la proclamazione indica una durata di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 del 4 dicembre, ma le modalità operative devono essere verificate attraverso le comunicazioni delle singole compagnie e degli aeroporti. È quindi opportuno controllare lo stato del proprio volo prima di partire. Anche il comparto marittimo risulta interessato dall’adesione sindacale di ORSA, per la quale le modalità non risultavano ancora comunicate nel dettaglio alla data del 25 novembre 2026.

Le fasce di garanzia e i servizi minimi

Lo sciopero non comporta necessariamente il blocco totale dei trasporti. La normativa italiana prevede infatti specifiche tutele per assicurare i servizi pubblici essenziali e limitare i disagi per i cittadini. Per i treni devono essere garantiti i collegamenti individuati dalle imprese ferroviarie secondo le disposizioni applicabili. Anche per autobus, tram e metropolitane sono previste fasce di servizio garantito, stabilite in base agli accordi e alle disposizioni territoriali. Per chi deve viaggiare, il consiglio è quindi di consultare gli avvisi ufficiali delle aziende di trasporto, verificando le corse garantite e gli eventuali aggiornamenti anche nelle ore precedenti alla partenza.

Perché i sindacati hanno proclamato lo sciopero

Le ragioni della mobilitazione riguardano diversi aspetti delle condizioni economiche e lavorative, oltre a questioni di carattere sociale e politico. Tra le principali rivendicazioni indicate dalle organizzazioni aderenti figurano gli aumenti salariali, il contrasto alla precarietà e la richiesta di maggiori tutele per i lavoratori.

In particolare, le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero generale dei trasporti chiedono aumenti delle retribuzioni, salario minimo, l’adeguamento all’inflazione e investimenti nei servizi pubblici. La piattaforma comprende anche rivendicazioni relative alla politica internazionale. I sindacati esprimono la propria contrarietà all’aumento delle spese militari, alle politiche di guerra e al coinvolgimento dell’Italia nei conflitti internazionali. Tra le richieste figurano inoltre interventi a favore della pace e della tutela dei diritti umani.