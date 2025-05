Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Palermo

Per comprendere l’andamento del mercato immobiliare nel primo trimestre del 2025, Idealista ha stilato una classifica dei quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa in Italia. L’analisi si basa sui prezzi medi al mq e soprattutto sull’indice di domanda relativa. Si tratta di un dato che racchiude la pressione della domanda sull’offerta tenendo conto delle richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Anche per scoprire cosa si cerca per comprare casa a Palermo è stato fatto questo studio e a sorpresa sono due i quartieri più richiesti della città siciliana.

Infatti Montepellegrino-Libertà-Politeama e Centro Storico hanno entrambi un indice di domanda relativa di 3,8.

I quartieri più richiesti di Palermo

I due quartieri che guidano la classifica fanno parte fondamentalmente della stessa ampia zona. Infatti Montepellegrino-Libertà-Politeama è adiacente al Centro Storico, un dettaglio non da poco per comprendere perché sia così ambita per chi vuole comprare casa a Palermo. Il podio viene completato dal quartiere Cruillas-Resuttana-San Lorenzo con 3,1. Scorrendo la graduatoria trovaimo poi Uditore-Noce-Zisa con 2,6 e Altarello-Calatafimi-Montegrappa con 2,3. Gli ultimi posti sono occupati da Tommaso Natale-Mondello-Arenella con 2,0, Oreto-Falsomiele-Villagrazia con 1,8 e infine Biancaccio-Ciaculli-Settecannoli con 1,1, uno degli indici domanda relativa più bassi in Italia.

Quartiere Indice di domanda relativa Montepellegrino-Libertà-Politeama 3,8 Centro Storico 3,8 Cruillas-Resuttana-San Lorenzo 3,1 Uditore-Noce-Zisa 2,6 Altarello-Calatafimi-Montegrappa 2,3 Tommaso Natale-Mondello-Arenella 2,0 Oreto-Falsomiele-Villagrazia 1,8 Biancaccio-Ciaculli-Settecannoli 1,1

I quartieri più costosi di Palermo

Di solito i quartieri più costosi delle città d’Italia non corrispondono ai più richiesti per il classico gioco di domanda e offerta. Palermo è una delle poche eccezioni, infatti Montepellegrino-Libertà-Politeama e Centro Storico sono le zone più costose per trovare casa nella città siciliana. I due quartieri sono separati dapochi euro considerando il prezzo medio al mq. A Montepellegrino-Libertà-Politeama è di 1.875 euro, mentre al Centro Storico 1.859 euro.

Si difende il quartiere Tommaso Natale-Mondello-Arenella dove per comprare casa il prezzo medio al mq è 1.725 euro, al quinto posto Cruillas-Resuttana-San Lorenzo con 1.551 euro e poi il vuoto. Dal quartultimo all’ultimo posto della classifica dei quartieri più costosi di Palermo le cifre si abbassano notevolmente. Uditore-Noce-Zisa ha un prezzo medio al mq di 1.214 euro, Altarello-Calatafimi-Montegrappa di 1.148 euro al mq e Oreto-Falsomiele-Villagrazia 1.090 euro. Chiude Brancaccio-Ciaculli-Settecannoli, quartiere meno richiesto e meno costoso di Palermo. Per comprare casa in quella zona il prezzo medio è di 1.063 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Montepellegrino-Libertà-Politeama 1.875 Centro Storico 1.859 Tommaso Natale-Mondello-Arenella 1.725 Cruillas-Resuttana-San Lorenzo 1.551 Uditore-Noce-Zisa 1.214 Altarello-Calatafimi-Montegrappa 1.148 Oreto-Falsomiele-Villagrazia 1.090 Brancaccio-Ciaculli-Settecannoli 1.063

I quartieri più costosi in Italia

Le cifre di Palermo non sono minimamente paragonabili ai quartieri più costosi in Italia. I primi venti posti vanno dal Centro Storico di Milano dove per comprare casa il prezzo medio al mq è 10.286 euro al Centro di Firenze dove invece il prezzo medio è 5.330. Nel mezzo quartieri di Roma, Forte dei Marmi, Bologna, Riccione, Rapallo, Pietrasanta, Castiglione della Pescaia e Arzachena. Montepellegrino-Libertà-Politeama è lontanissimo dalle prime posizioni e ha un prezzo medio al mq uguale a quello del Centro Storico di Mantova e Cerveteri.