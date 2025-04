Nonostante la revoca a livello nazionale, alcune segreterie aziendali del trasporto pubblico di quattro città hanno confermato per il 1° aprile gli scioperi in ambito locale

Si apre un mese di scioperi nel trasporto pubblico locale, con la prima protesta in quattro città. L’agitazione era stata indetta dai sindacati il 1° aprile a livello nazionale, per contestare il mancato rinnovo del contratto riguardante 120mila autoferrotranvieri, ma era stata revocata dopo l’accordo raggiunto sul Ccnl di categoria tra Governo, sigle datoriali e in rappresentanza dei lavoratori.

Ad incrociare le braccia rimane però il personale delle aziende di trasporto pubblico di Genova, Messina, Savona e Vicenza, con una mobilitazione della durata dalle 4 alle 8 ore.

Lo sciopero del 1° aprile

La firma sul rinnovo del contratto tra le associazioni datoriali Astra, Anav e Agens e le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, ha portato per i lavoratori del settore a un aumento medio in busta paga tra i 220 e i 240 euro, con conseguente revoca dello sciopero nazionale del 1° aprile.

Le segreterie aziendali di alcune sigle hanno però confermato per il 1° aprile lo sciopero a livello locale, con motivazioni relative ai rapporti e le condizioni di lavoro con società operanti sul territorio, a:

Genova, sciopero di 4 ore (con orari variabili a seconda del servizio) per il personale AMT, indetto da Cub Trasporti;

Messina, sciopero di 8 ore per i dipendenti di ATM, indetto da Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Orsa Trasporti;

Savona, sciopero di 4 ore per i lavoratori di TPL Linea, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Fna, Rsu, Faisa-Cisal e Sial Cobas;

Vicenza, sciopero di 4 ore per il personale SVT, indetto da Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Usb Lavoro Privato.

Lo sciopero dei trasporti a Genova

A Genova, l’azienda di trasporto pubblico AMT ha comunicato l’agitazione proclamata da Cub Trasporti riguardante in città:

il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante), che rimarrà fermo dalle ore 11.30 alle ore 15.30;

il personale operante su turno intermedio, che si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno, con il servizio delle biglietterie e del servizio clienti garantito fino alle ore 12.15.

A livello provinciale lo sciopero interesserà:

il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) dalle 10.30 alle 14.30;

il personale delle biglietterie provinciali dalle 10.30 alle 14.00;

il personale operante su turno intermedio, nelle ultime 2 ore del turno.

il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante), dalle 11.30 alle 15.30.

il personale operante su turno intermedio, nella seconda parte del turno.

L’azienda ha fatto sapere che il servizio di trasporto urbano sarà comunque garantito per le persone con disabilità, mentre in ambito provinciale saranno i servizi convenzionati ad assicurare il trasporto per anziani e persone in condizione di disabilità.

Lo sciopero a Messina

L’ATM di Messina ha comunicato ai viaggiatori lo sciopero di 8 ore proclamato dalle Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti, dalle 16 alle 23.59.

L’azienda ha ricordato che maggiori informazioni e ulteriori comunicazioni possono essere trovate sul sito e sul canale Telegram di ATM Messina.

Lo sciopero a Savona

A Savona le sigle sindacali hanno confermato l’agitazione di 4 ore per il personale di TPL Linea, nonostante i tentativi di dialogo con la dirigenza, dalle 10.15 alle 14.15, mentre i lavoratori degli impianti fissi si fermeranno nelle ultime quattro ore del turno.

Lo sciopero a Vicenza

Anche a Vicenza, la SVT ha ricordato all’utenza lo stato di mobilitazione indetto dalle sigle sindacali Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Usb Lavoro Privato, dalle 17 alle 21 di martedì 1° aprile.