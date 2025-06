Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Nutella gelato ritirato dai supermercati.

Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un altro articolo molto noto. Si tratta di un gelato del marchio Ferrero, commercializzato come “Nutella Ice Cream Pot”.

I rischi legati al consumo non sono elevati dal punto di vista chimico o microbiologico, ma riguardano l’assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana. Nella nota di richiamo si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.

Richiamo per Nutella gelato: assenza lista ingredienti

Nuovo ritiro alimentare, (presente anche sull’app dedicata), di un marchio famosissimo. Il produttore e marchio di identificazione è infatti Ferrero Commerciale Italia Srl, mentre il nome commerciale del prodotto è “Nutella Ice Cream Pot”.

Il gelato è venduto in barattoli da 230 g (470 ml) e i lotti sotto ritiro sono:

L354E32A00 (scadenza 12/06/2026);

L355E32B00 e L355E32C00 (13/06/2026);

L356E32B00, L356E32C00 e L356E32D00 (14/06/2026);

L357E32A00 e L357E32B00 (15/06/2026);

L007K32A00 e L007K32B00 (01/07/2026) e L008K32A00 (02/07/2026).

I barattoli sono riconoscibili dalla classica veste bianca con logo Nutella e da dettagli cromatici marroni. Sono stati richiamati perché privi della lista degli ingredienti in lingua italiana.

Il richiamo non segnala pericoli chimici o microbiologici, ma sottolinea l’importanza di disporre di tutte le informazioni per chi soffre di allergie o intolleranze: senza l’elenco completo non è infatti possibile verificare la presenza di latte, nocciole, soia o tracce di frutta a guscio. Nella nota ufficiale si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita, dove sarà possibile ottenere il rimborso o la sostituzione.

Per ulteriori chiarimenti o per richiedere la lista ingredienti in italiano, gli interessati possono contattare il numero verde 800 909 690 oppure consultare il sito del produttore.

L’episodio del 2024: gelato ancora “rischioso”

Già nel giugno 2024 Ferrero Commerciale Italia Srl era dovuta intervenire sullo stesso prodotto, richiamando un primo lotto di Nutella Ice Cream Pot pochi giorni dopo il debutto nei supermercati.

Anche allora la causa era identica: l’etichetta non riportava la lista degli ingredienti in lingua italiana. L’avviso invitava i consumatori a non consumare il gelato e a restituirlo al punto vendita, indicando il numero verde 800 909 690 per richiedere la lista ingredienti in italiano