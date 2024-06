Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: Ansa Richiamato il Nutella gelato

Solo pochi giorni dopo essere stato lanciato sul mercato italiano, il Nutella gelato subisce una battuta d’arresto che rischia di comprometterne la presa sui consumatori. La Ferrero, infatti, ha deciso di richiamare dal mercato in via precauzionale un lotto del Nutella Ice Cream Pot, questo il nome del gelato della celebre crema spalmabile, a causa di un etichetta priva delle indicazioni obbligatorie.

Richiamato il Nutella gelato da Ferrero

La Ferrero ha scelto in via autonoma di richiamare dal mercato il Nutella gelato, con l’avviso – datato 13 giugno 2024 – che è stato pubblicato dal ministero della Salute nella sezione del proprio sito internet dedicata agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. I motivi della scelta sono da ricercarsi nelle etichette del Nutella Ice Cream Pot, dove non sono stati riportati gli allergeni presenti nell’alimento e gli ingredienti non indicati in lingua italiana.

Nutella gelato, il lotto richiamato

A essere richiamato è stato il lotto numero L074E32B00 del Nutella Ice Cream Pot, venduto e distribuito prevalentemente in Campania a seguito di una massiccia campagna pubblicitaria da parte dell’azienda produttrice. Il lotto richiamato del Nutella gelato è stato prodotto dal gruppo Ferrero Commerciale Italia srl presso lo stabilimento dell’azienda Ice Cream Factory Comaker che si trova ad Alzira, Valenzia, in Spagna. I barattoli di gelato in questione sono da 230 grammi e hanno la data di scadenza fissata al 5 settembre 2025.

Cosa fare se si è comprato il Nutella gelato

Chi ha di recente comprato un barattolo di Nutella gelato può controllare se il prodotto acquistato corrisponda al lotto oggetto del richiamo semplicemente controllando sulla confezione. Inoltre, Ferrero ha reso noto che la lista esatta di tutti gli ingredienti del gelato in lingua italiana è consultabile sul proprio sito internet. Per i meno avvezzi alla tecnologia è possibile reperire l’informazione anche contattando il numero verde 800 909 690.

Accedendo a queste fonti informative si scopre che il Nutella Ice Cream Pot contiene “LATTE scremato reidratato, zucchero, PANNA pastorizzata, olio di girasole, NOCCIOLE (6,5%), sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, olio di cocco, cacao magro (3,5%), destrosio, emulsionanti: lecitine (SOIA), esteri del propilenglicole degli acidi grassi, mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenine), aromi”. E ancora, il prodotto può contenere cereali con “GLUTINE; UOVA, MANDORLE, NOCI, NOCI Dl ACAGIÙ, NOCI DI PECAN, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA”.

Il lancio sfortunato del Nutella Ice Cream Pot

Così come si diceva in apertura, il Nutella Ice Cream Pot è stato lanciato sul mercato italiano soltanto qualche settimana da Ferrero per arricchire la propria offerta di prodotti e celebrare i 60 anni della crema spalmabile più famosa al mondo. L’azienda di Alba, inoltre, sta cercando con questo derivato della Nutella di entrare nel mercato dei gelati in vaschetta, dopo le operazioni che l’hanno introdotta in quello degli stecchi e dei coni. L’intera linea produttiva del Nutella Ice Cream Pot è stata organizzata dal gruppo dolciario in Spagna, con una linea interamente dedicata. Questa battuta d’arresto, in una fase così delicata del consolidamento del prodotto presso i consumatori, potrebbe rendere più complicato lo sviluppo della nuova linea di Ferrero.