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iStock Richiamato lotto di salame pepperino

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame pepperino a marchio Salumi Benvenuti per rischio microbiologico. Il motivo indicato nell’avviso è la presenza di salmonella nel prodotto. Il richiamo riguarda un salame venduto in pezzi interi di peso variabile. I consumatori che hanno acquistato il prodotto sono invitati a controllare con attenzione il numero di lotto e la data di scadenza riportati sull’etichetta. A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto interessato dal richiamo e di restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

Salame richiamato per rischio salmonella, il lotto interessato

Il prodotto oggetto del richiamo è il salame “pepperino” a marchio Salumi Benvenuti. Il lotto interessato è il numero 2602233. Le confezioni sono vendute in pezzi interi di peso variabile e possono riportare diverse date di scadenza. Le date indicate nell’avviso sono:

29 agosto 2026,

8 settembre 2026,

9 settembre 2026,

10 settembre 2026,

13 settembre 2026,

14 settembre 2026,

15 settembre 2026,

16 settembre 2026,

17 settembre 2026

20 settembre 2026.

Chi ha acquistato un salame pepperino Salumi Benvenuti deve quindi verificare sia il lotto sia la scadenza. Il richiamo riguarda solo i prodotti che riportano il numero 2602233 e una delle date indicate. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo dopo la segnalazione del produttore. Il provvedimento rientra tra le misure adottate per prevenire eventuali rischi per i consumatori in caso di presenza di microrganismi patogeni negli alimenti.

Cosa fare se si è acquistato il prodotto

Ministero della Salute

La raccomandazione è riportare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. In questi casi, il consumatore può richiedere la sostituzione o il rimborso, secondo le modalità previste dal negozio o dalla catena di distribuzione. In presenza di un richiamo per salmonella, l’indicazione delle autorità sanitarie è evitare il consumo e seguire le istruzioni riportate nell’avviso. Chi avesse già consumato il salame e dovesse manifestare sintomi compatibili con un’infezione alimentare può contattare il medico, soprattutto in presenza di febbre, disturbi gastrointestinali intensi o condizioni di fragilità.

Che cos’è il rischio microbiologico

Il richiamo è stato disposto per rischio microbiologico, cioè per la possibile presenza di microrganismi in grado di causare infezioni o disturbi nell’uomo. Nel caso specifico, il microrganismo segnalato è la salmonella. La presenza di questo batterio negli alimenti può rappresentare un rischio per la salute, soprattutto se il prodotto viene consumato senza ulteriori trattamenti capaci di eliminare la contaminazione.

I richiami alimentari servono proprio a ridurre l’esposizione dei consumatori a prodotti che potrebbero non essere conformi agli standard di sicurezza. La salmonellosi è una delle più comuni infezioni di origine alimentare. Può manifestarsi soprattutto con disturbi a carico dell’apparato digerente.

Gli ultimi richiami alimentari

Nelle ultime settimane il Ministero della Salute ha disposto il richiamo anche di altri prodotti. Solo qualche giorno fa è stato richiamato formaggio di latte crudo, Formae Val di Fiemme, perché sarebbe risultato contaminato dall’escherichia coli. In precedenza, nel mese di giugno, è stato pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di polenta a grana fine Fioretto a marchio Mulino Marello, disposto il giorno prima dal produttore. Il motivo indicato nell’avviso è la non conformità degli esami sulle aflatossine.