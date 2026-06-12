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123RF Foto d'archivio di formaggio feta

La catena di supermercati Basko, attraverso la sezione richiami del proprio sito ufficiale, fa sapere di aver disposto il ritiro dagli scaffali di un lotto di formaggio Feta a cubetti. Il motivo del ritiro è la presenza di un insetto in una confezione, segnalata da un organo di controllo. L’invito ai clienti che hanno acquistato il prodotto è di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita.

Il prodotto richiamato e il lotto interessato

L’avviso pubblicato da Basko identifica con precisione la referenza coinvolta. Si tratta della feta a denominazione di origine protetta in vaschetta da 150 grammi, formato cubetti, della linea Altoproteico del marchio greco Neogal. I dati per riconoscere il prodotto sono i seguenti:

denominazione Feta Dop 150 g cubetti Altoproteico;

marchio Neogal;

formato da 150 g;

codice a barre (Ean) 5202082002681;

numero di lotto FE1140275;

data di scadenza (da consumarsi entro il) 19 maggio 2027;

produttore Neogal SA, stabilimento di Drama (Grecia).

Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato. Le altre confezioni della stessa referenza, con numero di lotto e scadenza diversi, non sono coinvolte dal provvedimento.

Cosa fare se si è acquistato il prodotto

Chi ha in casa una confezione di Feta Neogal Altoproteico 150 g con lotto FE1140275 e scadenza 19 maggio 2027 non deve consumarla.

L’indicazione di Basko è di riportare il prodotto al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso o la sostituzione. Non è necessario conservare lo scontrino: per i richiami alimentari l’identificazione del lotto è sufficiente.

Perché è stato ritirato l’intero lotto

Il difetto segnalato, la presenza di un insetto all’interno di una confezione, rientra fra i casi di contaminazione fisica del prodotto.

Si tratta di una non conformità che fa scattare l’obbligo di ritiro precauzionale anche quando interessa una sola unità, perché non è possibile escludere a priori che altre confezioni dello stesso lotto siano coinvolte.

Che azienda è Neogal e dove si trova la sua feta in Italia

Neogal è un’azienda lattiero-casearia greca con sede a Drama, nella Macedonia orientale.

Produce feta a denominazione di origine protetta destinata anche al mercato italiano, dove è distribuita oltre che da Basko anche da Carrefour, Despar e diverse insegne della grande distribuzione organizzata.

La linea Altoproteico, in vaschette da 150, 200 e 400 grammi, è una declinazione recente del prodotto, pensata per i consumatori che cercano formaggi a maggior contenuto proteico.

Cosa prevede la normativa sui richiami alimentari

I richiami alimentari in Italia sono regolati dal regolamento (Ce) 178/2002, che impone all’operatore del settore alimentare di avviare le procedure di ritiro quando ha motivo di ritenere che un alimento immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti di sicurezza.

La pubblicazione dell’avviso sul sito del distributore e sul portale del Ministero della Salute è parte integrante della procedura.