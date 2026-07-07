Il Ministero della Salute e alcuni supermercati hanno diffuso richiami alimentari che riguardano vari prodotti: a quali lotti fare attenzione

iStock Minerva Studio Richiami alimentari, allerta per hummus Zorbas, carciofi Consilia e formaggi Latteria Moro: i lotti da non consumare.

Sono stati disposti diversi richiami alimentari, dal Ministero della Salute o direttamente dai supermercati interessati.

I richiami riguardano un lotto di Hummus a marchio Zorbas (rischio Salmonella), un lotto di Carciofi alla contadina Consilia Optima (rischio presenza di frammenti di vetro) e il Cremoso vari gusti della Latteria Moro (rischio Listeria). Per tutti i richiami, l’avvertenza è la stessa: non consumare i prodotti ma riportarli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Richiamo di Hummus salsa a base di ceci Zorbas

Diffuso dai supermercati Pam Panorama e Carrefour un avviso di richiamo precauzionale per un lotto di Hummus salsa a base di ceci a marchio Zorbas. L’allerta è scattata a causa di potenziale rischio microbiologico.

Di seguito vengono riportati tutti i dettagli utili per identificare la merce interessata:

denominazione di vendita – Hummus salsa a base di ceci;

marchio del prodotto – Zorbas;

lotto di produzione – 110601;

data di scadenza – 8 settembre 2026;

confezione – unità da 200 g;

produttore – Amvrosia S.A.;

sede dello stabilimento – Industrial Area of Sindos NB6-57022, Thessaloniki-Sindos (Grecia);

commercializzato da Manuzzi Import-Export s.r.l.

Il motivo del richiamo è correlato al rischio di contaminazione da salmonella. Il batterio della salmonella dà origine ad una infezione gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) che solitamente passa da sé, ma può anche dare forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili che possono necessitare del ricovero. La salmonellosi, talvolta, può anche essere asintomatica.

Richiamo di Carciofi alla contadina Consilia Optima

Consilia Optima ha diffuso un richiamo precauzionale alimentare relativo a un lotto di carciofi sott’olio. Il provvedimento è arrivato in risposta a possibile presenza di frammenti di vetro che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei consumatori.

Qui di seguito i dettagli per identificare il prodotto:

denominazione di vendita – Carciofi rustici della Puglia in olio di semi di girasole;

marchio del prodotto – Consilia Optima;

lotto di produzione – 158 R;

termine minimo di conservazione – 15 giugno 2028;

formato – 280 g (peso sgocciolato 154 g);

produttore – prodotto e confezionato per Sun soc. cons. a r.l. (Milano) dallo stabilimento Le Conserve Daune S.r.l. situato in Via G. Saragat Z.I. PAP 2º fase, 71042 Cerignola (FG).

Richiamo di Cremoso vari gusti della Latteria Moro

Il Ministero della Salute ha diffuso tre richiami alimentari relativi a diversi lotti di prodotti della Latteria Moro. Per tutti i prodotti il rischio è lo stesso: Listeria monocytogenes.

Qui di seguito i dettagli per identificare il prodotto:

denominazione di vendita – Cremoso al tartufo (forma con crosta da 6 kg); Cremoso al tartufo, pistacchio, prosecco Doc dorè, naturale (cestino 1,8 kg / 2,2 kg); Cremoso al tartufo (vaschetta 125 g);

marchio del prodotto – Latteria Moro di Moro Sergio;

lotto di produzione – 222660;

termine minimo di conservazione – dal 7 all’11 luglio 2026;

sede dello stabilimento – via Istria 1, Oderzo (TV).

La listeriosi è un’infezione di origine alimentare causata dal batterio Listeria monocytogenes. I sintomi legati alla listeriosi possono presentarsi sotto diverse modalità. Di norma si manifesta una gastroenterite acuta accompagnata da febbre, che compare solitamente poche ore dopo il consumo di cibi contaminati da Listeria monocytogenes. Nelle persone che godono di buona salute l’infezione tende a risolversi da sola entro pochi giorni. Nei casi più gravi, però, l’infezione può portare a complicanze importanti come meningite, encefalite o setticemia.

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