Carrefour, 2025 ancora difficile. Nuovo Piano strategico senza l’Italia

La big francese della grande distribuzione ha ceduto il business in Italia e prevede di focalizzarsi e rafforzarsi su tre mercati chiave (Francia, Brasile e Spagna)

Il nuovo Piano strategico di Carrefour prevede un programma di razionalizzazione dei costi che vale 1 miliardo l’anno sino al 2030 e la focalizzazione sui mercati core, in particolare Francia (quota al 24%) e Brasile (al 20%). Lo ha annunciato la big francese della grande distribuzione, dopo aver presentato risultati 2025 negativi. La reazione del titolo sulla piazza di Parigi, all’indomani della pubblicazione dei risultati e mentre è in corso l’investor day non è delle migliori, in quanto le azioni Carrefour perdono oltre il 7%.

I numeri del 2025

Carrefour ha chiuso l’esercizio 2025 con vendite a parità di perimetro in aumento del 2,8% (+1,6% nel 4° trimestre), ed un EBITDA pressoché stabile a circa 4,5 miliardi di euro. L’utile operativo ricorrente si è attestato a 2,158 miliardi di euro, in calo del 5,4% rispetto all’anno precedente, dopo aver scontato un impatto negativo di 120 milioni di euro derivante dall’integrazione di Cora&Match ed un effetto cambio negativo di -102 milioni.

Il margine operativo ricorrente è sceso dal 3,1% del 2021 al 2,6% del 2025, complice la perdita di quote di mercato in Francia e il rallentamento degli ipermercati tradizionali a favore dell’online. Nel frattempo, Carrefour prosegue nel disinvestimento di attività non strategiche: dopo la vendita del business italiano, ha annunciato la cessione della filiale rumena per 823 milioni di euro.

L’utile netto adjusted è sceso a meno di 1,1 miliardi di euro, in calo del 6,6%, mentre l’EPS adjusted si è attestato a 1,60 euro (-8,4% sul 2024).l

Il nuovo Piano strategico punta su riduzione costi

Il management di Carrefour ha presentato oggi anche il nuovo Piano strategico “Carrefour 2030”, che punta su una riduzione della esposizione al’estero, fatta eccezione per alcuni mercati core, e su un piano di razionalizzazione die costi, che la porterà a risparmiare circa 1 miliardo l’anno da qui al 2030.

Il nuovo piano, progettato per accelerare la crescita e la creazione di valore, si focalizza sui tre principali mercati core (Francia, Spagna, Brasile) e su un solido modello omnicanale. Il Gruppo ha individuato tre priorità strategiche: competere sul prezzo, sulla freschezza dei cibi e sulla fidelizzazione dei clienti (Club e private label); consolidare la crescita dei punti vendita attraverso espansioni mirate e in franchising; accelerare le performance attraverso l’intelligenza artificiale, la tecnologia e l’uso die dati.

I target al 2030 includono: l’aumento della quota di mercato al 25% in Francia e al 20% in Brasile e la conquista della posizione di secondo operatore in Spagna; ulteriori risparmi dei costi nell’ordine di 1 miliardo l’anno sino al 2030, un margine operativo ricorrente del 3,2% al 2028 ed al 3,5% al 2030; un Free Cash Flow netto di 5 miliardi fra il 2026 e il 2028; una crescita sulla parte alta ad una cifra dell’EPS, una dividend policy che prevede un payout fra il 50% ed il 60%.