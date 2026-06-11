Fino al 30 giugno stop ai collegamenti ferroviari tra Caserta e Foggia per lavori. Cosa cambia per chi viaggia e i costi delle alternative

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iStock Costi e alternative per chi viaggia in Puglia

Per chi deve spostarsi tra la Puglia e Roma nelle prossime settimane, viaggiare in treno sarà molto più complicato del solito. Fino al 30 giugno, infatti, la circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia è sospesa per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di realizzare una serie di interventi infrastrutturali collegati al progetto dell’Alta Velocità Bari-Napoli. Si tratta di lavori programmati che interessano una delle opere strategiche per il potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno. Nell’immediato, però, l’interruzione comporta modifiche ai collegamenti, tempi di viaggio più lunghi e costi spesso superiori per chi deve raggiungere la Capitale o altre destinazioni del Centro-Nord.

Perché sono stati sospesi i collegamenti ferroviari

Lo stop alla circolazione è necessario per consentire l’attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli-Cancello, un’infrastruttura che fa parte del più ampio progetto dell’Alta Velocità Bari-Napoli. Come spiegato da Rfi, l’intervento riguarda oltre 15 chilometri di nuova linea ferroviaria e prevede un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Nei cantieri sono impegnati mediamente circa 400 tra operai e tecnici specializzati appartenenti a Rfi, Fs Engineering e alle imprese appaltatrici.

Secondo l’azienda ferroviaria, con l’attivazione della nuova tratta saliranno a 55 i chilometri di linea ad Alta Velocità e Alta Capacità già operativi lungo il collegamento Bari-Napoli, con l’obiettivo di aumentare la capacità della rete e ridurre i tempi di percorrenza.

Quali treni sono interessati dalle modifiche

Le variazioni riguardano numerosi collegamenti nazionali. Subiscono cancellazioni totali o parziali diverse corse Frecciarossa sulle direttrici:

Roma-Bari-Lecce;

Milano-Foggia-Lecce;

Torino-Bari.

Modifiche interessano anche alcuni Intercity diurni e notturni, oltre a numerosi treni regionali tra Campania e Puglia. Per limitare i disagi sono stati attivati autobus sostitutivi e servizi navetta tra Caserta e Foggia per alcune categorie di viaggiatori. Nonostante ciò, i tempi di viaggio risultano significativamente più lunghi rispetto alla normale programmazione.

Viaggiare da Bari a Roma, tempi più lunghi e costi elevati

Durante il periodo dei lavori non esistono collegamenti diretti veloci come quelli disponibili normalmente. I passeggeri devono affrontare almeno un cambio e, in molti casi, utilizzare autobus sostitutivi. Le soluzioni più rapide prevedono circa quattro ore di autobus tra Bari e Caserta e successivamente il trasferimento su un treno ad Alta Velocità verso Roma. Il tempo complessivo di percorrenza supera generalmente le sei ore. Esistono anche itinerari interamente ferroviari, ma con tempi sensibilmente più elevati, che possono superare le otto o dieci ore a seconda delle coincidenze disponibili.

Anche il costo dei biglietti aumenta. Alcune combinazioni ferroviarie possono superare i 150 euro, mentre i collegamenti che prevedono autobus sostitutivi e treni regionali consentono di spendere meno, ma richiedono tempi di viaggio molto più lunghi.

Le alternative tra autobus e aereo

Chi decide di rinunciare al treno può valutare autobus e voli. Le compagnie di autobus a lunga percorrenza continuano a collegare Bari e Roma, ma la disponibilità dei posti è limitata e le tariffe possono oscillare tra 40 e 90 euro a seconda dell’orario e dell’anticipo con cui si prenota.

L’aereo rappresenta la soluzione più veloce, ma anche quella che in molti casi comporta la spesa maggiore. Durante il mese di giugno i voli tra Bari e Roma registrano prezzi molto variabili, che possono superare i 200 euro e arrivare oltre i 600 euro nelle giornate più richieste. In alcuni casi, soprattutto per i collegamenti con scalo, le tariffe risultano ancora più elevate.