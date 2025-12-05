iStock Quali sono le offerte di prestiti personali più competitive di dicembre 2025?

La domanda di prestiti personali nel 2025 si è mantenuta su livelli alti. Il motivo è che molte famiglie hanno cercato e cercano nuove forme di liquidità per affrontare le spese quotidiane e programmare degli investimenti importanti e ciò lo si evince anche dall’ultima analisi del Barometro Crif su fonte Eurisc. Da essa emerge infatti che nei primi nove mesi del 2025 le richieste di prestiti personali da parte delle famiglie sono state abbastanza stabili, con un aumento dello 0,9%.

Se si volesse quindi chiedere un finanziamento nel mese in corso, quali sono le migliori offerte proposte dai principali istituti di credito e finanziarie da prendere in considerazione?

Cosa valutare prima di chiedere un prestito personale?

Il primo elemento da prendere in considerazione se si desidera richiedere un prestito personale è il Taeg, ovvero, l’indicatore che include tutte le spese. Più nel dettaglio, indica il costo complessivo, inclusi gli interessi e le spese accessorie. Conoscerlo è importante perché grazie a esso fin da subito si capisce quanto si dovrà restituire così da valutare la vera convenienza dell’offerta.

Inoltre, è fondamentale considerare anche la durata del finanziamento. Il motivo è che periodi più lunghi ridurranno la rata mensile ma aumenteranno il costo totale mentre scadenze più brevi comporteranno delle rate più alte ma una spesa finale inferiore.

Anche le condizioni contrattuali sono importanti perché molte offerte prevedono delle opzioni che possono migliorare la gestione del rimborso come:

il cambio della rata;

il salto della rata;

l’estinzione anticipata;

la durata flessibile che permette di modificare la durata del prestito anche dopo la firma;

l’assicurazione facoltativa che può garantire il pagamento delle rate nel caso si abbiano degli imprevisti.

Infine, bisogna valutare se effettuare la richiesta del prestito online o in filiale in quanto i canali digitali spesso danno la possibilità di accedere a condizioni più competitive grazie ai costi ridotti per gli istituti.

Come capire se le offerte sono davvero convenienti?

Per capire se le offerte di prestiti personali sono davvero vantaggiose è necessario valutare alcuni aspetti.

Il primo è la trasparenza in quanto è preferibile scegliere quelle che evidenziano ogni voce di spesa senza che vi siano delle commissioni difficili da individuare.

Inoltre, è importante analizzare le diverse proposte e scegliere quella che offre il miglior rapporto tra durata, condizioni e tasso di interesse.

La promo Ing sui prestiti personali

Banca Ing ha lanciato un’offerta speciale per chi richiede un prestito personale online. Si tratta della Promo Orange Days grazie alla quale si potrà contare su tassi di interesse ridotti.

Ecco un esempio fornito da Ing:

un prestito da 17.000 euro si potrà rimborsare in 120 rate da 207 euro al mese con Tan fisso al 7,99 euro e Taeg all’8,60%.

L’offerta Ing è disponibile:

per importi fino a 50.000 euro;

per una durata massima di 120 mesi;

fino al 21 dicembre 2025 per richieste inviate dal sito web ufficiale della banca o mediante app con addebito delle rate sul conto corrente Arancio.

Al momento del finanziamento si può anche scegliere di sottoscrivere la polizza “Proteggi prestito Arancio” il cui premio ha un importo fisso che si paga insieme alla rata. Essa si può firmare digitalmente e si può decidere ogni mese se tenerla o cancellarla gratis.

Chiedendo un prestito Ing, infine, si ha diritto al salto della rata grazie al quale si può posticipare il pagamento di una rata fino ad un massimo di tre volte.

Inoltre, si può scegliere di ridurre le rate fino a un massimo di due volte.

Entrambe le opzioni sono gratuite e si possono attivare in autonomia anche dalla app.

L’offerta proposta da Ibl banca

Con Ibl banca è possibile estinguere i finanziamenti in corso e ottenere delle condizioni più vantaggiose allungando la durata del prestito se si sceglie il finanziamento Saldarate.

Con esso:

si paga un’unica rata alla fine del mese;

si può chiedere liquidità in aggiunta senza fornire motivazioni;

si può dilazionare la durata fino a 120 mesi;

le rate e i tassi fissi sono comprensivi di tutte le spese;

non vi è la richiesta di nessuna garanzia ipotecaria.

L’ esempio di finanziamento proposto da Ibl è il seguente:

se si chiedono 32.000 euro, il Tan fisso sarà al 6,16% mentre il Taeg fisso al 6,80%. La durata sarà di 120 mesi con rata mensile di 365 euro. Quest’offerta sarà valida fino al 15 gennaio 2026.

Prestito Bnl In Novo

Fino al 12 dicembre 2025, Bnl propone il prestito In Novo grazie al quale è possibile chiedere fino a 100.000 euro per realizzare un progetto o effettuare un acquisto.

Con esso è possibile:

posticipare una o più rate;

modificare l’importo della rata.

Grazie all’opzione Reload, poi, si può chiedere un nuovo credito a partire da 6 mesi dopo l’erogazione del finanziamento qualora si necessiti di ulteriore liquidità.

Ecco un esempio di finanziamento proposto da Bnl:

nel caso si richiedano 14.000 euro, la durata potrà essere di 96 mesi ovvero otto anni e la rata mensile di 191,02 euro. Tale prestito avrà un Tan del 6,40% e un Taeg del 7,25%.

Altre offerte di prestiti personali

Qualora si vogliano chiedere 10.000 euro, tra le migliori offerte di prestiti personali di dicembre 2025 secondo quanto comunica Facile.it ci sono:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Younited Credit – Tan fisso al 6,68%, Taeg al 6,89%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,50 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

I migliori casa sono i seguenti:

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,05%, Taeg al 7,48%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,25 euro.

I migliori finanziamenti auto sono invece i seguenti:

Findomestic – Tan fisso al 7,16%, Taeg al 7,40%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,80 euro.

Per consolidamento debiti, i migliori sono: