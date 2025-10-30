Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

iStock Aumenti e nuove regole sugli esami della patente

Il prezzo dell’esame per la patente sarà uguale per tutti, ma costerà almeno 20 euro in più. È una delle novità in arrivo nel Codice della strada, come l’abbassamento dell’età per guidare in Italia a 17 anni.

Gli aumenti sono pronti a scattare già dal 1° novembre, con ulteriori rincari previsti nel primo semestre del 2026. Per prendere le licenza di guida prima della maggiore età si dovrà invece attendere il 2028.

L’aumento dei costi della patente

Oggi le norme prevedono che il prezzo dell’esame per la patente dipenda dai chilometri che separano il domicilio dell’allievo alla sede dell’autoscuola dove dovrà sostenere il test.

Quanto prendono gli esaminatori

Il Ministero dei Trasporti ha però riformulato le regole che cambieranno le tariffe riconosciute agli esaminatori a distanza di circa 4o anni.

A partire dal 1° novembre 2025 riceveranno in tutta Italia 275 euro per ogni prova pratica, risultato della somma di 100 euro di rimborso spese e 175 euro di straordinario per ogni seduta da 6-7 persone (circa 40 euro ad allievo) a cui aggiungere i costi per veicoli e logistica.

I rincari attesi da novembre

Secondo i calcoli, gli aumenti si tradurranno in una spesa tra i 10 e i 15 euro in più per ogni candidato.

Da gennaio 2026, inoltre, un decreto interministeriale dovrebbe stabilire ulteriori rincari per l’adeguamento dei diritti della Motorizzazione, portando l’esborso per la patente B anche oltre 20 euro in più rispetto ad oggi.

Aumentano le ore di pratica

Gli aumenti sui costi della patente però non finiscono qui. Nel nuovo Codice della Strada è previsto un incremento delle ore di pratica obbligatorie, con istruttore autorizzato e auto con doppi comandi, da sei a otto.

Il prezzo delle esercitazioni varia tra i 40 e i 60 euro all’ora e un aumento del tempo minimo di pratica fa salire anche le spese dagli attuali 300 a 400 euro.

Le nuove regole sull’esame

Tra le novità, cambiano anche le modalità dell’esame di guida e delle sanzioni. Nei test saranno inserite domande sui pericoli dell’uso del telefonini, degli angoli ciechi, sui sistemi di assistenza alla guida e sulla sicurezza di pedoni e ciclisti.

Patente a 17 anni ma accompagnati

Sarà stabilito un periodo di prova di almeno 2 anni per i neopatentati, che riceveranno sanzioni più severe in caso di eccesso di velocità o guida in stato di ebbrezza.

In seguito all’approvazione di due direttive del Parlamento europeo, dal 2028 sarà possibile anche in Italia prendere la patente a 17 anni, ma con la guida accompagnata fino al compimento dei 18.

Sempre per effetto delle norme europee, la durata della patente di auto e moto sarà di 15 anni, che potrà essere ridotta a 10 negli Stati membri.