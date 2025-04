La data del pagamento dell'agevolazione Supporto per la formazione e il lavoro introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, un contributo economico per i disoccupati

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: iStock Ufficio Inps

Un’agevolazione sicuramente utile il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), se viene però seguita con attenzione. Basta infatti perdere un aggiornamento per mettere a rischio il pagamento. Questa misura introdotta con la Legge di Bilancio 2023 è nata per sostituire parzialmente il Reddito di cittadinanza. Un’iniziativa che fornisce un contributo economico ai cittadini disoccupati, che rispettano determinati requisiti di reddito e che si impegnano a partecipare a percorsi di orientamento e formazione. Il tutto finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro.

Quando arriva il pagamento

Come è già noto, nel 2025 la cifra che arriva al mese del Supporto per la Formazione e il Lavoro è di 500 euro direttamente sul conto del beneficiario. Un incremento del sussidio rispetto ai 350 euro dello scorso anno. Più articolato è il calcolo di quando avviene il pagamento:

per le domande fatte entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni il pagamento arriverá dal 27 dello stesso mese;

per le domande fatte dopo il 15, ma entro fine dello stesso mese, il pagamento avverrà dal 15 del mese successivo.

Tempistiche per l’aggiornamento del PSP

Un recente messaggio dell’INPS, datato 3 marzo, ha fornito chiarimenti sulla proroga della misura, confermata nell’ultima Legge di Bilancio. La proroga riguarda esclusivamente chi sta frequentando un corso di formazione che si protrae oltre le dodici mensilità previste. Per continuare a ricevere il Supporto per la Formazione e il Lavoro gli interessati devono aggiornare il proprio Patto di Servizio Personalizzato (PSP), un documento essenziale che certifica l’impegno del beneficiario nei percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

Il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) verifica automaticamente la presenza dell’aggiornamento. Se il PSP non viene aggiornato entro il termine stabilito, la domanda viene sospesa. Se l’aggiornamento non viene effettuato entro 90 giorni dalla sospensione, il beneficio decade definitivamente.

Le tempistiche di aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) variano a seconda del mese in cui viene erogata la dodicesima mensilità del Supporto per la Formazione e il Lavoro:

gennaio 2025: aggiornamento da effettuare entro febbraio 2025;

febbraio 2025: aggiornamento da effettuare entro marzo 2025;

da marzo 2025 in poi: aggiornamento da effettuare entro lo stesso mese dell’ultima mensilità ricevuta;

domanda sospesa: deve essere regolarizzata entro 90 giorni, altrimenti viene revocata.

Dal mese di marzo 2025, l’aggiornamento del PSP sarà un passaggio obbligatorio da completare entro l’ultimo mese delle dodici mensilità, senza eccezioni. Non è necessario presentare una nuova domanda, in quanto il sistema provvede automaticamente a verificare i requisiti per la proroga.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro viene pagato tramite bonifico secondo il calendario Inps. La durata massima del beneficio è di 12 mensilità, salvo i casi in cui il corso di formazione seguito dal beneficiario si prolunghi oltre questo periodo. In questi casi, la proroga consente di continuare a ricevere il contributo fino alla conclusione del percorso formativo.