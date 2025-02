Fonte: 123RF Conviene ancora il libretto postale? Scopri le offerte Supersmart migliori

Da quasi 150 anni il libretto postale è un“porto sicuro” per i cittadini. Tale prodotto, infatti, è sinonimo di sicurezza perché garantito dallo Stato, non è soggetto a fluttuazioni di mercato e non prevede alcuna spesa di apertura, gestione o chiusura. Proprio per questo risulta essere più vantaggioso rispetto ad altri strumenti di risparmio come i conti correnti che molto spesso sono soggetti a commissioni.

Il libretto postale, però, offre dei rendimenti molto bassi rispetto al passato per cui una saggia mossa potrebbe essere quella di accantonare il proprio denaro in una delle offerte Supersmart del momento. Ecco le migliori.

Quali sono le offerte Supersmart del momento

Come detto, non conviene lasciare parcheggiati i propri soldi sul libretto di risparmio in quanto il tasso di interesse annuo lordo è dello 0,001%. Il consiglio è quindi quello di accantonarli nelle offerte Supersmart che ora hanno preso il nome di depositi Supersmart.

Si possono però sottoscrivere solo se si ha un libretto Smart e sono esattamente:

la Young;

la Supersmart Pensione;

la Supersmart Open.

Deposito Young: quanto dura e a chi conviene

Partiamo dalla prima che, come si evince dal nome, è fruibile solo dai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Chi attiva tale offerta può accantonare del tutto o in parte il denaro depositato sul libretto ma l’importo minimo deve essere di 500 euro e si può incrementare per 50 euro e multipli. Non si può invece superare la cifra di 3.000.000,00 euro.

Questa tipologia di offerta parte dal giorno dell’accantonamento incluso e termina il giorno prima di quello della scadenza o della disattivazione. Il tasso di interesse che si percepisce è del 2,25% annuo lordo per accantonamenti che durano 180 giorni. Se tale arco temporale non viene rispettato si applica il tasso base del libretto Smart pro tempore vigente che ad oggi è dello 0,001%.

Deposito Supersmart Pensione: come funziona

Chi ha un libretto Smart e su di esso ha accreditato o ha effettuato richiesta di accreditamento di una pensione erogata dall’Inps a Poste Italiane, può sottoscrivere il Deposito Supersmart Pensione. Così come per l’offerta Young, però, l’importo minimo da accantonare è di 500 euro e multipli mentre quello massimo di 3.000.000,00 euro.

La durata è di 364 giorni e parte dalla data di attivazione (inclusa) fino ad arrivare a quella di scadenza o disattivazione (escluse) mentre il tasso di interesse annuo lordo è del 2,25%. Se l’accantonamento viene disattivato con anticipo, il tasso offerto è quello pro tempore vigente ovvero dello 0,001%.

Cos’è il deposito Supersmart Open

C’è infine il deposito Supersmart Open dedicato a tutti coloro che dispongono di un libretto Smart e desiderano far crescere i loro risparmi nel tempo. Così come gli altri depositi prevede un accantonamento minimo di 500 euro e massimo di 3.000.000,00 euro. La durata è invece di 360 giorni mentre il rendimento annuo lordo a scadenza è dell’1,50%.

Come attivare un deposito postale

Tutti e tre i depositi si possono attivare:

sul sito ufficiale di Poste Italiane;

mediante l’app BancoPosta;

presso l’ufficio postale.

Gli intestatari saranno gli stessi del libretto postale Smart sul quale è stata attivata l’offerta, vale a dire fino a un massimo di quattro persone.