IT-alert, oggi 31 gennaio test nelle Marche: cosa fare quando arriva l’allarme

Fonte: Protezione Civile IT Alert

Secondo giorno di prove per l’IT-alert. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, la partenza del seconda fase di test la scorsa settimana e la prova di ieri 30 gennaio in Liguria, oggi 31 gennaio è la volta delle Marche. Alle 12 scatterà la notifica per tutte le persone che si troveranno nel territorio regionale, sia che siano residenti che non: conta il fatto di trovarsi all’interno della “cella” geografica interessata dal test.

IT-Alert: quando arriva l’allarme

Questi mesi di rodaggio, dall’approvazione della direttiva del 7 febbraio 2023 a oggi, come ha spiegato la Protezione civile, servono sia a verificare il funzionamento e l’effettiva efficacia del sistema IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio sia ad aiutare tutti i cittadini a imparare a gestire determinate situazioni.

Questi nuovi test, poi, sono diversi dai precedenti, perché fanno riferimento a tre categorie specifiche di catastrofi potenziali: collasso di una grande diga, incidente industriale con rischi per la salute pubblica, incidente nucleare. La Protezione Civile mira ad effettuare dei test mirati, che caratterizzeranno delle aree circoscritte. Ogni area riceve quindi un messaggio specifico.

Prossima data da segnarsi sul calendario sarà il 6 febbraio, per tutti coloro che si troveranno nel Lazio.

Cosa succede e cosa fare con il messaggi di allerta

Gli smartphone presenti nel territorio delle Marche suoneranno alle ore 12 di quest’oggi, a patto però che siano accesi, condizione indispensabile per fare in modo che la notifica arrivi.

La notifica sul cellulare contiene il contenuto del testo d’avvertimento. Per spegnere quel fastidioso avviso di notifica che si riceve basta fare una qualunque azione sul telefono. Appena dopo ci viene richiesto di compilare un questionario, che – fondamentale sottolinearlo -rimane strettamente anonimo.