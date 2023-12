Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Ritorna l’IT-Alert, il che vuol dire che in tanti verranno spaventati dal segnale d’allarme emesso dal proprio telefono. Vuol dire anche che torneranno i video e i post social ironici a tema, ma soprattutto che il sistema nazionale di allarme pubblico sta entrando in una nuova fase di sperimentazione.

Tutte le 19 regioni italiane, insieme con le province autonome di Trento e Bolzano, sono state sottoposte con successo a un periodo di prova. Si effettua ora un ulteriore step che, come in passato, avrà inizio con un numero limitato di regioni.

IT-Alert, nuova sperimentazione

È naturale chiedersi perché ci sia bisogno di passare in rassegna nuovamente tutte le regioni italiane. Questa nuova fase mira a due obiettivi. Da una parte c’è il test necessario delle capacità del sistema IT-Alert in situazioni specifiche di rischio. Dall’altra, invece, si punta a spingere la popolazione a familiarizzare con il funzionamento dell’intero sistema.

Si avrà quindi la chance di comprendere più a fondo il funzionamento del sistema messo in atto. Due i rischi specifici presi in esame, con messaggi differenti, declinati sulla base del luogo interessato e dell’allerta. Uno sguardo sociologico, oltre che tecnologico, dunque. Il pubblico va educato a una risposta rapida, efficace e corretta in situazioni d’emergenza.

Le regioni coinvolte

Non tutte le regioni saranno coinvolte in questo caso. Quelle selezionate sono in totale cinque: Lombardia, Veneto, Emilia–Romagna, Sardegna e Puglia. Si procederà a piccoli passi, nell’arco di due giorni, per poi procedere a raffinare il sistema di IT-Alert.

Importante non procedere in tutt’Italia, perché i messaggi saranno personalizzati. Si tratta della novità più importante. Una personalizzazione utile per aiutare i cittadini con problematiche gravose e specifiche.

Non si leggerà soltanto allarme, ma si avrà a che fare con un caso specifico, per quanto oggi sia soltanto ipotetico. Procedere con questa personalizzazione in tutte le regioni avrebbe potuto generare delle problematiche in questa fase. I giorni scelti sono 19 e 20 dicembre ed ecco cosa accadrà nello specifico:

19 dicembre ore 12.00 – “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su it-alert.gov.it TEST TEST”. Questo è il messaggio che giungerà, ipotizzando un elevato rischio presso lo Stabilimento LyondellBasell di Brindisi, in Puglia, e la Fabbrica Italiana Sintetici SpA di Montecchio Maggiore, in Veneto. Il riferimento è a un “incidente rilevante”, il che indica incendi, esplosioni o emissioni di grande entità, con pericolo per la salute degli esseri umani e l’ambiente circostante allo stabilimento, con intervento di una o più sostanze dannose;

