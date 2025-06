Fonte: 123RF Inps per i giovani, il nuovo progetto

L’Inps ha lanciato un nuovo portale dedicato alle persone tra i 16 e i 34 anni, per avvicinare i servizi dell’istituto anche a chi normalmente non ha a che fare con la previdenza sociale. Il nuovo progetto si chiama Inps per i giovani, e consiste in un’interfaccia che raggruppa tutti i servizi che Inps offre a chi ha meno di 34 anni.

Nel portale, ogni persona potrà scegliere una categoria tra inoccupati, disoccupati, occupati e studenti, per visualizzare i servizi che ha a disposizione. Tre di questi servizi potranno essere scelti anche senza registrazione, mentre gli altri, circa una decina, richiederanno l’accesso tramite Spid.

Il progetto Inps per i giovani

Il presidente dell’Inps Gabriele Fava ha presentato il progetto Inps per i giovani, sottolineando la necessità di: “Rafforzare il legame tra l’Istituto e le nuove generazioni promuovendo un approccio innovativo alla comunicazione previdenziale e orientando i cittadini più giovani verso un’interazione consapevole e proattiva con i servizi pubblici”.

“Oggi vi presento non solo un’app ma un cambio di rotta. I nostri giovani sono fondamentali se vogliamo arrivare a un sistema sostenibile. Non abbiamo altra strada da percorrere che quella dell’aumento della base occupazionale e l’unico modo per farlo è orientare e accompagnare i nostri ragazzi nel mondo del lavoro, ma con strumenti concreti, fornendogli degli indirizzi sicuri. Per questo oggi per la prima volta nasce un unico spazio digitale dedicato esclusivamente a loro” ha concluso Fava.

I servizi Inps per giovani lavoratori e studenti

Le prime due categorie a cui Inps ha dedicato nuove pagine sono i lavoratori e gli studenti. Per i primi, i servizi consultabili senza necessità di registrazione sono la consultazione dell’estratto conto contributivo o previdenziale, l’indennità di congedo parentale e l’indennità per congedi straordinari. Gli altri servizi per i lavoratori sono:

l’estratto conto certificato;

il servizio mia pensione futura;

il servizio Pensami, nuova versione del simulatore pensionistico;

la consultazione delle informazioni previdenziali;

la Rvpa dei dipendenti pubblici;

la segnalazione contributiva;

il congedo per le donne vittime di violenza;

il congedo di paternità obbligatorio;

l’Isee;

Per i giovani studenti, i tre servizi consultabili senza registrazione sono il riscatto della laurea, le borse di studio e i contributi per i master in Italia. Oltre a questi, si aggiungono, una volta eseguito l’accesso:

il servizio Pensami, nuova versione del simulatore pensionistico;

la consultazione delle informazioni previdenziali;

l’accredito dei contributi figurativi per il servizio militare;

i collegi universitari di merito per i figli dei dipendenti pubblici;

il bonus psicologo;

l’assegno unico universale.

Cosa offre Inps ai giovani disoccupati e inoccupati

Inps offre anche sostegno ai giovani disoccupati, quindi quelli senza lavoro ma che stanno cercando un nuovo impiego, e agli inoccupati, che non hanno un lavoro e non lo stanno cercando. Per i primi, i servizi in evidenza sono le tre forme di sussidio di disoccupazione, Naspi, Dis-Coll e Disoccupazione agricola. Sono inoltre disponibili:

la domanda per l’Assegno unico universale;

il bonus psicologo;

il reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

il servizio mia pensione futura;

il servizio Pensami, nuova versione del simulatore pensionistico;

l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;

la consultazione delle informazioni previdenziali;

l’estratto conto certificato;

l’Isee.

Per gli inoccupati infine, sono messi in evidenza i due eredi del Reddito di cittadinanza, l’Assegno di inclusione e la Domanda di supporto per la formazione e il lavoro, oltre al Sistema informativo per l’inclusione sociale. Sono inoltre disponibili: