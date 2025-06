Fonte: ANSA Il calendario dei pagamenti Inps di giugno 2025

Il calendario dei pagamenti dell’Inps di giugno 2025 riporta le date di elargizione delle misure di sostegno e di quelle previdenziali dell’Istituto. I giorni precisi vengono leggermente alterate ogni mese a causa dei fine settimana, che fanno slittare i pagamenti.

I periodi rimangono però uguali per tutte le misure previste, di cui si occupa l’Inps: Assegno unico universale, Assegno di inclusione, Supporto formazione e lavoro, Naspi, cassa integrazione e pensioni.

I pagamenti di giugno dell’Assegno unico per giugno 2025

L’assegno unico è la misura più attesa dalle famiglie con figli. È universale, quindi riguarda tutti i nuclei con figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età. I pagamenti avverranno in due date diverse:

dal 20 giugno se si è già beneficiato dell’assegno unico a maggio;

entro la fine del mese se lo si è richiesto a maggio o se sono avvenuti cambiamenti nell’importo.

L’assegno unico viene accreditato direttamente sul conto corrente indicato dalla famiglia e non necessita di alcun rinnovo. Il suo importo dipende dal numero di figli a carico, dalla loro età, dalla presenza di eventuali disabilità e dall’Isee della famiglia.

L’Assegno di inclusione e il Supporto formazione e lavoro

Le due misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza, l’Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto formazione e lavoro (Sfl), verranno liquidati nelle stesse date a giugno 2025.

16 giugno per chi riceve l’Adi per la prima volta o per chi ha fatto richiesta dell’Fsl dopo il 15 maggio;

27 giugno per chi già hanno beneficiato dell’Adi o faranno richiesta dell’Fsl entro il 15 giugno.

Queste due misure sono dedicate a una parte della platea che riceveva il Reddito di cittadinanza. L’Adi è riservata ai cosiddetti non occupabili, le persone che non possono intraprendere un percorso di formazione e lavorativo. L’Fsl invece punta a introdurre nel mondo del lavoro le persone che prima vivevano dell’Rdc.

I pagamenti di Naspi e Cassa Integrazione

Per quanto riguarda la Naspi e la Dis-Coll, i sussidi per chi ha recentemente perso il lavoro, il pagamento è in programma attorno alla metà del mese di giugno. Non esiste purtroppo una data precisa per quanto riguarda questo pagamento. Per controllare se è stato versato, basta accedere al Fascicolo Previdenziale del cittadino, disponibile sul portale online dell’Inps.

Per quanto riguardala la Cassa integrazione in deroga, il Fondo per l’artigianato o altra tipologia (pagata direttamente dall’Inps o dell’Ente bilaterale), valgono le stese indicazioni della Naspi. Se i pagamenti non sono stati versati sul conto corrente oltre la metà del mese, si possono effettuare operazioni di verifica sullo stato della propria cassa integrazione nella pagina “Ricerca integrazioni salariali”.

Quando vengono pagate le pensioni a Giugno 2025

In conclusione, le pensioni vengono pagate nella prima settimana del mese, ma in ordine alfabetico a seconda del cognome del beneficiario:

Martedì 3 giugno, cognomi A-B;

Mercoledì 4 giugno, cognomi C-D;

Giovedì 5 giugno, cognomi E-K;

Venerdì 6 giugno, cognomi L-O;

Sabato 7 giugno, cognomi P-R;

Lunedì 9 giugno, cognomi S-Z.

Le pensioni saranno poi disponibili in contanti, per chi le ritira in questo modo, a partire dal 3 giugno in tutti gli uffici postali.