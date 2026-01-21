I principali giochi numerici in concessione, come il Lotto e il Superenalotto, sono stati riformati e cambieranno le loro regole a partire dal prossimo 27 gennaio

ANSA Lotto e Superenalotto, le nuove regole

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha aggiornato le regole dei principali giochi numerici in concessione previsti dalla legge italiana, come il Lotto e il Superenalotto. Il provvedimento attua la riforma del dicembre scorso e introduce la possibilità di annullare le giocate, a determinate condizioni. Stabilite anche le nuove vincite minime che i concessionari dovranno garantire.

Tra le novità anche la possibilità di fare giocate fino a 30 minuti prima delle estrazioni elettroniche. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 27 gennaio.

La riforma del Lotto e del Superenalotto

La legge che modifica le regole dei giochi numerici risale al 3 dicembre scorso e aveva dato mandato all’Agenzia delle dogarne e dei monopoli di stabilire con esattezza il nuovo regolamento. L’Adm aveva sei mesi, ma il lavoro si è risolto in poco più di un mese e le modifiche partiranno dal 27 gennaio.

I giochi coinvolti saranno quelli dati in concessione dallo Stato, vale a dire:

Lotto;

Superenalotto;

10eLotto;

MillionDay;

SuperStar;

SiVinceTutto;

Eurojackpot.

Ancora da discutere invece la riforma delle sale da gioco e scommesse, che dovrebbe rendere obbligatorie nuove distanze minime dalle scuole e da altri luoghi sensibili, oltre a imporre nuovi controlli. Il Governo dovrebbe iniziare a lavorarci nelle prossime settimane, ma sarà necessario anche trovare un accordo con le Regioni.

Come annullare le giocate al Lotto e al Superenalotto

La novità principale di questa riforma delle lotterie è la possibilità di poter cambiare le giocate e annullarle. I giocatori potranno infatti ritirare la propria giocata, ma rispettando alcuni requisiti precisi:

l’annullamento può essere richiesto solo dal giocatore;

si possono annullare solo le giocate effettuate in ricevitoria, non quelle online;

il ripensamento è valido solo entro 5 minuti dall’emissione della ricevuta;

l’annullamento deve essere effettuato entro l’orario di chiusura della raccolta.

Questa novità si aggiunge a un’altra, che permetterà di piazzare giocate fino a 30 minuti prima delle estrazioni elettroniche, per rendere il gioco più flessibile. Esistono due eccezioni a questa regola. Non si potranno annullare le giocate che prevedono una vincita immediata e non si possono più annullare le giocate di cui è stato svelato l’esito.

Le novità su vincite e riscossione

Tante piccole novità riguardano invece le vincite e la riscossione. La nuova soglia minima della giocata è di 10 centesimi di euro. Quella massima arriva a 200 euro e gli incrementi minimi sono sempre di 10 centesimi. Per quanto riguarda “le giocate sistemistiche e a caratura”, i cosiddetti sistemi, la soglia massima aumenta a 1.000 euro.

Nuove regole anche per le vincite minime garantite. I concessionari del gioco non potranno restituire ai giocatori meno del 50% della raccolta, ma nemmeno più del 78%. Questo vale ovviamente per il totale delle giocate, non per la giocata singola. La riscossione di una vincita dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale.