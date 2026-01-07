Si sono svolte le estrazioni della Lotteria Italia, con più di 300 biglietti vincenti e premi fino a 5 milioni di euro: come si verificano le vincite in maniera ufficiale

ANSA Lotteria Italia, i vincitori del 2026

Durante la puntata di Affari Tuoi del 6 gennaio sono stati annunciati i biglietti vincitori della Lotteria Italia, il concorso a premi che dal 1957 viene abbinato a una trasmissione della Rai e che permetteva, nel 2026, di vincere fino a 5 milioni di euro in gettoni d’oro. Oltre a questo premio, ce n’erano in palio altri 5 significativamente più consistenti degli altri.

In totale, i biglietti vincenti erano 306, che assegnavano premi tra i 100.000 e i 20.000 euro. Il primo, il secondo e il quinto premio sono stati vinti a Roma, uno in città, uno a Ciampino, il comune che ospita uno degli aeroporti della capitale, e uno ad Albano Laziale.

Come funziona la Lotteria Italia

La Lotteria Italia è l’ultima lotteria nazionale rimasta in vigore. L’estrazione dei biglietti vincenti si svolge tradizionalmente il 6 gennaio ed è sempre abbinata a una trasmissione Rai. Nel 2026, come nei tre anni precedenti, a ospitare l’evento è stato il programma Affari Tuoi di Rai 1.

Nel 2026 il concorso ha avuto un relativo successo, almeno se paragonato ai risultati delle edizioni più recenti, sono stati infatti venduti 9,6 milioni di biglietti in totale, con una crescita del 10% rispetto ai 9,5 milioni dello scorso anno.

È dal 2025 però che la Lotteria Italia sta vivendo un momento di rinascita, dopo anni tra i peggiori dal punto di vista delle vendite dei biglietti tra il 2018 e il 2023. L’annata peggiore è stata il 2020, quando il concorso vendette soltanto 4,7 milioni di tagliandi, anche a causa della pandemia. Sono comunque lontanissimi i record degli anni ’80 e ’90, quando la Lotteria Italia era arrivata a vendere anche 37 milioni di biglietti.

Dove sono stati vinti i primi 5 premi

La Lotteria Italia metteva in palio sei premi molto più consistenti di altri. Il primo premio era da 5 milioni di euro, seguivano poi a scalare i primi 5, che valevano tra i 2,5 milioni di euro e i 500.000 euro. Infine, per il 2026, è stato previsto un premio speciale, annunciato per primo durante la serata, che valeva 300mila euro.

I biglietti vincenti sono stati venduti in tutta Italia, ma è stata Roma, con ben tre premi, ad aggiudicarsi il maggior numero di vincite:

biglietto numero T 270462 venduto a Roma, 5 milioni di euro;

biglietto numero E 334755 venduto a Ciampino (Roma), 2,5 milioni di euro;

biglietto numero L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia), 1,5 milioni di euro;

biglietto numero D 019458 venduto a Jerzu (Nuoro), 1 milione di euro;

biglietto numero Q 331024 venduto ad Albano Laziale (Roma), 500.000 euro;

biglietto numero M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno), 300mila euro.

I biglietti vincenti

Gli altri premi erano divisi in tre diverse categorie. 30 premi di “seconda categoria” dal valore di 100.000 euro, 60 premi di “terza categoria” da 50.000 euro e 210 premi di “quarta categoria”, da 20.000 euro. In totale si tratta quindi di 306 premi, inclusi quelli più importanti, un aumento significativo dei biglietti vincenti rispetto allo scorso anno, quando i premi erano 280.

Come ogni anno, anche nel 2026 le regioni più “fortunate”, quelle dove sono stati vinti il maggior numero di premi, sono state quelle più popolose: Lazio, Lombardia e Campania. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un l’elenco di tutti i biglietti vincenti. Per controllare se il proprio biglietto è stato estratto è sufficiente consultare le tabelle contenute al suo interno.