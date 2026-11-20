Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? A che ora chiudono le giocate?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 19 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (93)
|48 (73)
|32 (72)
|49 (61)
|42 (54)
|Cagliari:
|35 (75)
|84 (67)
|65 (60)
|16 (60)
|48 (56)
|Firenze:
|46 (76)
|88 (60)
|59 (60)
|31 (54)
|38 (48)
|Genova:
|36 (76)
|4 (75)
|15 (69)
|71 (62)
|46 (62)
|Milano:
|77 (69)
|73 (67)
|27 (66)
|42 (61)
|75 (58)
|Napoli:
|48 (71)
|54 (68)
|52 (63)
|20 (54)
|44 (49)
|Palermo:
|67 (82)
|23 (51)
|81 (50)
|1 (50)
|59 (48)
|Roma:
|14 (80)
|42 (69)
|60 (49)
|17 (42)
|73 (41)
|Torino:
|25 (124)
|14 (70)
|63 (53)
|22 (53)
|72 (52)
|Venezia:
|55 (81)
|73 (74)
|8 (58)
|83 (54)
|49 (50)
|Nazionale:
|29 (88)
|4 (72)
|35 (71)
|86 (68)
|20 (62)