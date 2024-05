PayPal, il colosso dei pagamenti digitali, fa pagare i clienti per tenere aperto il conto che non viene usato: la tariffa di inattività può costare cara

PayPal è una piattaforma di pagamento online che consente agli utenti di effettuare transazioni finanziarie in modo sicuro e veloce. È possibile utilizzare PayPal per inviare e ricevere denaro, fare pagamenti su siti di e-commerce e pagare beni e servizi in tutto il mondo. Ma è vero che c’è un costo nascosto del servizio? Facciamo chiarezza sulle funzioni e sul maxi pagamento da 10 euro che potrebbe scattare per molti utenti.

Quali sono le funzioni di PayPal

Ecco alcune delle principali funzioni di PayPal:

invio e ricezione di denaro: è possibile inviare denaro ad amici e familiari utilizzando il loro indirizzo email o numero di telefono;

pagamenti online, anche a rate;

gestione delle transazioni, con un’interfaccia che permette di controllare lo stato dei pagamenti e risolvere eventuali controversie;

sicurezza, grazie a codici di autenticazione che proteggono il conto e sistemi anti-truffa.

Tra le caratteristiche più apprezzate c’è la possibilità di annullare un pagamento.

Quali sono i costi di PayPal

Per quanto riguarda i costi di PayPal in Italia, bisogna sapere che:

la creazione del conto è sempre gratuita ;

; l’ invio di denaro con il saldo PayPal o il conto bancario collegato è sempre gratuito a livello nazionale, mentre se viene utilizzata una carta di credito o di debito viene applicata una commissione del 3,4% + 0,35 euro;

con il saldo PayPal o il conto bancario collegato è sempre gratuito a livello nazionale, mentre se viene utilizzata una carta di credito o di debito viene applicata una commissione del 3,4% + 0,35 euro; la ricezione di denaro su un conto PayPal è in genere gratuita per le transazioni personali in Italia, mentre per le quelle commerciali viene applicata una commissione del 3,4% + una tariffa fissa in base alla valuta;

su un conto PayPal è in genere gratuita per le transazioni personali in Italia, mentre per le quelle commerciali viene applicata una commissione del 3,4% + una tariffa fissa in base alla valuta; il trasferimento di denaro dal saldo PayPal al contro bancario è gratuito, mentre verso carte di credito o di debito ha un costo dell’1% della commissione – minimo 0,25 euro, massimo 10.

Esistono poi altri costi nascosti che è bene conoscere prima di iniziare a utilizzare il servizio, come la commissione del 3% in più rispetto al cambio base quando viene cambiata la valuta o l’invio di denaro a parenti e amici in altri Paesi, con costi che vanno da 1,99 a 3,99 euro.

Chi deve pagare la tariffa di inattività

La modifica delle condizioni contrattuali di febbraio 2022 ha causato un’alzata di scudi tra i clienti storici di PayPal, dato che ha praticamente reso il suo utilizzo a pagamento a prescindere dalle transazioni effettuate. Chi non usava il servizio da molto tempo ha infatti rischiato di trovarsi con il conto in rosso per una nuova penale introdotta dall’azienda di pagamenti digitali.

Si tratta della tariffa per inattività, una commissione applicata a determinati conti che rimangono inattivi a lungo, con l’obiettivo di coprire i loro costi di mantenimento. In Italia e in altri Paesi come Germania, Austria, Grecia, Ungheria e Polonia, la tariffa per inattività è stata applicata solo ai conti Business nel 2023. A partire dal 15 settembre 2023, i titolari hanno ricevuto notifiche riguardanti l’addebito imminente del costo.

Dal 2024 anche gli utenti con conto personale devono pagare i 10 euro o, se il saldo è inferiore, una cifra uguale al saldo rimanente. In ogni caso il saldo non potrà scendere sotto quota zero.

Come evitare PayPal a pagamento

Il pagamento della tariffa per inattività può essere evitato effettuando una delle seguenti operazioni durante l’anno:

accesso al proprio conto;

pagamento con PayPal;

invio di denaro ad amici o familiari;

trasferimento di denaro dal proprio conto;

donazione a un ente benefico.

PayPal si riserva il diritto di chiudere i conti che rimangono inattivi senza saldo positivo, in conformità con quanto indicato nelle Condizioni d’uso.

Come chiudere il conto PayPal

Per chiudere il conto PayPal, è necessario prima rimuovere totalmente il denaro e risolvere eventuali transazioni in sospeso o errori.

Tramite web bisogna seguire questi passaggi:

andare su Impostazioni;

cliccare su Chiudi il tuo conto nella sezione Opzioni conto;

cliccare su Chiudi conto.

Per chiudere il conto tramite l’app mobile:

toccare l’icona del profilo;

tocca Chiudi il tuo conto.

Una volta chiuso il conto PayPal non può essere riaperto.