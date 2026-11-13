Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 13 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 13 novembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 13 novembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri estratti al Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 12 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (89) 48 (69) 32 (68) 49 (57) 82 (52)
Cagliari: 35 (71) 84 (63) 65 (56) 16 (56) 48 (52)
Firenze: 46 (72) 88 (56) 59 (56) 31 (50) 35 (49)
Genova: 21 (111) 36 (72) 4 (71) 15 (65) 71 (58)
Milano: 77 (65) 73 (63) 27 (62) 42 (57) 75 (54)
Napoli: 51 (73) 48 (67) 54 (64) 52 (59) 20 (50)
Palermo: 67 (78) 23 (47) 81 (46) 79 (46) 1 (46)
Roma: 14 (76) 42 (65) 68 (50) 15 (47) 60 (45)
Torino: 25 (120) 19 (77) 14 (66) 63 (49) 22 (49)
Venezia: 55 (77) 73 (70) 8 (54) 83 (50) 49 (46)
Nazionale: 29 (84) 4 (68) 35 (67) 86 (64) 20 (58)

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