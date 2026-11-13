Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 13 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri estratti al Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 12 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (89)
|48 (69)
|32 (68)
|49 (57)
|82 (52)
|Cagliari:
|35 (71)
|84 (63)
|65 (56)
|16 (56)
|48 (52)
|Firenze:
|46 (72)
|88 (56)
|59 (56)
|31 (50)
|35 (49)
|Genova:
|21 (111)
|36 (72)
|4 (71)
|15 (65)
|71 (58)
|Milano:
|77 (65)
|73 (63)
|27 (62)
|42 (57)
|75 (54)
|Napoli:
|51 (73)
|48 (67)
|54 (64)
|52 (59)
|20 (50)
|Palermo:
|67 (78)
|23 (47)
|81 (46)
|79 (46)
|1 (46)
|Roma:
|14 (76)
|42 (65)
|68 (50)
|15 (47)
|60 (45)
|Torino:
|25 (120)
|19 (77)
|14 (66)
|63 (49)
|22 (49)
|Venezia:
|55 (77)
|73 (70)
|8 (54)
|83 (50)
|49 (46)
|Nazionale:
|29 (84)
|4 (68)
|35 (67)
|86 (64)
|20 (58)