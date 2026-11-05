Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 5 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 5 novembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

1 min di lettura

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 5 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 03 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (84) 48 (64) 32 (63) 25 (57) 77 (52)
Cagliari: 11 (91) 61 (69) 35 (66) 84 (58) 65 (51)
Firenze: 46 (67) 88 (51) 59 (51) 31 (45) 35 (44)
Genova: 21 (106) 36 (67) 4 (66) 15 (60) 48 (55)
Milano: 26 (67) 77 (60) 73 (58) 27 (57) 42 (52)
Napoli: 51 (68) 48 (62) 62 (61) 54 (59) 52 (54)
Palermo: 67 (73) 23 (42) 81 (41) 79 (41) 1 (41)
Roma: 13 (110) 24 (76) 14 (71) 42 (60) 2 (60)
Torino: 25 (115) 19 (72) 14 (61) 63 (44) 22 (44)
Venezia: 55 (72) 73 (65) 10 (63) 77 (51) 89 (49)
Nazionale: 29 (79) 4 (63) 35 (62) 86 (59) 20 (53)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto