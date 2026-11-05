Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 5 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 03 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (84)
|48 (64)
|32 (63)
|25 (57)
|77 (52)
|Cagliari:
|11 (91)
|61 (69)
|35 (66)
|84 (58)
|65 (51)
|Firenze:
|46 (67)
|88 (51)
|59 (51)
|31 (45)
|35 (44)
|Genova:
|21 (106)
|36 (67)
|4 (66)
|15 (60)
|48 (55)
|Milano:
|26 (67)
|77 (60)
|73 (58)
|27 (57)
|42 (52)
|Napoli:
|51 (68)
|48 (62)
|62 (61)
|54 (59)
|52 (54)
|Palermo:
|67 (73)
|23 (42)
|81 (41)
|79 (41)
|1 (41)
|Roma:
|13 (110)
|24 (76)
|14 (71)
|42 (60)
|2 (60)
|Torino:
|25 (115)
|19 (72)
|14 (61)
|63 (44)
|22 (44)
|Venezia:
|55 (72)
|73 (65)
|10 (63)
|77 (51)
|89 (49)
|Nazionale:
|29 (79)
|4 (63)
|35 (62)
|86 (59)
|20 (53)