Aeroporti italiani, ecco a sorpresa i migliori e i peggiori

ParkVia, il portale aggregatore da cui è possibile prenotare il parcheggio nella maggior parte degli aeroporti, delle stazioni e dei porti, ha stilato la classifica dei migliori aeroporti italiani. Lo studio è stato condotto partendo dall’idea che il passeggero medio arriva allo scalo almeno due o tre ore prima del volo, richiedendo servizi specifici. Tanto più le richieste degli utenti sono soddisfatte, e tanto più l’aeroporto è considerato confortevole. E quindi in alto nella lista. A essere prese in considerazione sono le offerte di 33 diversi aeroporti italiani.

Quali fattori determinano i migliori e i peggiori aeroporti in Italia

Il metodo usato per la classifica dei migliori aeroporti italiani è molto semplice. ParkVia ha valutato otto diversi fattori, normalizzando i dati raccolti e assegnando a ciascuno di essi un punteggio compreso tra 0 e 1. I valori ottenuti sono stati poi sommati, per dare ai singoli aeroporti un punteggio totale massimo di 8 punti. Di seguito i fattori analizzati.

Presenza di una rete wifi gratuita in aeroporto

gratuita in aeroporto Presenza di una fast track , ovvero di un fila veloce a pagamento o un biglietto salta fila per i controlli prima dell’imbarco.

, ovvero di un fila veloce a pagamento o un biglietto salta fila per i controlli prima dell’imbarco. Presenza di una o più lounge area per permettere ai passeggeri di aspettare il proprio volo nel comfort.

per permettere ai passeggeri di aspettare il proprio volo nel comfort. Presenza di un parcheggio coperto a pochi passi dall’aeroporto o da una navetta diretta ai terminal.

a pochi passi dall’aeroporto o da una navetta diretta ai terminal. Punteggio medio delle recensioni presenti su Google Review .

. Numero di voli di linea negli ultimi 30 giorni.

negli ultimi 30 giorni. Numero totale di destinazioni , sia nazionali che internazionali.

, sia nazionali che internazionali. Distanza in auto in chilometri tra l’aeroporto e il centro della città più vicina.

La classifica dei migliori aeroporti italiani: le prime e le ultime posizioni

Il fondo della classifica è occupato dagli aeroporti più piccoli, dove sono stati fatti pochi investimenti e che hanno strutture ancora non all’avanguardia. Si tratta di scali in cui i passeggeri arrivano principalmente con mezzi privati, accompagnati da amici e parenti, poco prima dell’imbarco.

E che quindi non offrono servizi pensati per le lunghe permanenze al loro interno. Non è detto che un aeroporto più piccolo e con meno offerta si traduca necessariamente in una peggiore esperienza per chi viaggia. Per chi va di fretta, ad esempio, gli aeroporti minori sono spesso un’ottima soluzione per risparmiare tempo.

La Capitale guadagna il primo posto con il suo aeroporto internazionale. Fiumicino è anche il primo scalo del Paese, e non sorprende che sia quello più attrezzato e comodo per i milioni di passeggeri che lo scelgono ogni anno. Al secondo posto, grazie soprattutto alla sua posizione strategica, c’è l’aeroporto di Napoli. Completa il podio Malpensa, primo aeroporto del Nord Italia. Subito dopo nella classifica c’è invece Olbia, il preferito in assoluto dai passeggeri, almeno stando alle recensioni di Google.

Roma Fiumicino con un punteggio di 7,3 su 8. Napoli con un punteggio di 6,5 su 8. Milano Malpensa con un punteggio di 6,4 su 8. Olbia con un punteggio di 6,385 su 8. Milano Linate con un punteggio di 6,382 su 8. Bari con un punteggio di 6,15 su 8. Cagliari con un punteggio di 6,14 su 8. Torino con un punteggio di di 5,84 su 8. Venezia con un punteggio di 5,81 su 8. Milano Bergamo con un punteggio di 5,7 su 8. Verona con un punteggio di 5,5 su 8. Palermo con un punteggio di 5,4 su 8. Catania con un punteggio di 5 su 8. Bologna con un punteggio di 4,9 su 8. Genova con un punteggio di 4,8 su 8. Trapani con un punteggio di 4,6 su 8. Comisi con un punteggio di 4,33 su 8. Roma Ciampino con un punteggio di 4,31 su 8. Brindisi con un punteggio di 4,15 su 8. Pisa con un punteggio di 4,12 su 8. Lamezia Terme con un punteggio di 4 su 8. Trieste con un punteggio di 3,9 su 8. Treviso con un punteggio di 3,8 su 8. Rimini con un punteggio di 3,4 su 8. Ancona con un punteggio di 3,2 su 8. Alghero con un punteggio di 2,8 su 8. Firenze con un punteggio di 2,73 su 8. Reggio Calabria con un punteggio di 2,7 su 8. Parma con un punteggio di 2,2 su 8. Cuneo con un punteggio di 2,13 su 8. Perugia con un punteggio di 2,11 su 8. Pescara con un punteggio di 1,5 su 8. Crotone con un punteggio di 1 su 8.

Chissà che alcuni aeroporti non risalgano alcune posizioni con l'arrivo di nuovi vettori sulla Penisola.