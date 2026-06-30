Il fondo multimanager di BancoPosta Fondi Sgr punta su tecnologia, ambiente e innovazione: rischio medio, logica di accumulo e lungo periodo

iStock Come investire nei megatrend del futuro con BancoPosta Universo Tematico

BancoPosta Universo Tematico è un fondo comune di investimento che appartiene alla gamma “Sistema Universo” di BancoPosta Fondi Sgr, la società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane. Questo prodotto punta sulla crescita del capitale investendo nei cosiddetti megatrend ovvero nei grandi cambiamenti che influenzano il modo in cui le persone producono, vivono e consumano.

Come funziona dunque BancoPosta Universo, quali sono le sue caratteristiche e cosa valutare prima di sottoscriverlo.

Cos’è BancoPosta Universo Tematico

Il BancoPosta Universo Tematico è un prodotto di investimento che punta a valorizzare il capitale nel medio-lungo periodo, investendo in aziende coinvolte nei principali cambiamenti sociali ed economici in corso.

Il fondo investe in settori come tecnologia e sostenibilità e mantiene una quota importante in azioni (almeno il 50%) per sfruttare le opportunità di crescita dei mercati.

Gli investimenti vengono distribuiti su più strumenti finanziari come fondi ed Etf, selezionati con un’analisi accurata così da ridurre il rischio e rendere il portafoglio diversificato.

Inoltre, nelle scelte vengono considerati anche aspetti legati all’impatto sociale ed ambientale delle aziende.

Cosa si intende per megatrend

Quando si parla di megatrend si fa riferimento ai grandi cambiamenti globali che influenzano nel tempo i diversi settori produttivi e l’economia. Sono legati infatti alle trasformazioni tecnologiche, demografiche o dell’ambiente e tendono a durare molti anni.

Per quanto riguarda BancoPosta Universo Tematico, i principali temi riguardano:

la popolazione con focus su invecchiamento, salute e nuovi modi di consumo;

il pianeta con focus sulla tutela delle risorse naturali, le energie rinnovabili e il risparmio energetico;

l’innovazione con focus su intelligenza artificiale, digitalizzazione, robotica e automazione.

Come viene gestito il fondo

Il fondo utilizza una gestione multimanager. Significa che non investe soltanto in singole azioni ma combina fondi ed Etf, considerati particolarmente validi.

Il processo di selezione sfrutta due tipologie di analisi:

la quantitativa che esamina i bilanci, lo storico, i rendimenti e il livello di rischio;

la qualitativa che valuta l’affidabilità del team di gestione esterno, la strategia di investimento e la capacità di adattarsi alle condizioni del mercato.

Questo metodo permette di unire competenze diverse e rendere il portafoglio più diversificato.

Un altro aspetto importante da conoscere riguarda il modo mediante il quale il fondo genera valore nel tempo. Gli eventuali rendimenti maturati restano infatti all’interno del fondo e non vengono versati periodicamente agli investitori mediante cedole o pagamenti diversificati.

Il motivo è che il fondo segue una logica di accumulazione. Significa che gli eventuali proventi vengono reinvestiti in automatico all’interno del fondo stesso così da aumentare nel tempo il valore delle quote possedute. Se l’investitore vuole incassare una parte dei rendimenti accumulati o il capitale può farlo richiedendo il riscatto totale o parziale delle quote senza attendere un’eventuale scadenza.

Perché il fondo viene definito flessibile?

Una delle caratteristiche principali di BancoPosta Universo Tematico è la flessibilità. Il gestore può infatti modificare la composizione del portafoglio in base alle prospettive economiche e all’andamento dei mercati. Se un settore mostra delle buone opportunità di crescita, il fondo può aumentare l’investimento in quell’area.

Nel caso in cui un settore diventi troppo rischioso o meno promettente, invece, la sua quota può essere ridotta. In questo modo la strategia di investimento si può adattare ai cambiamenti del mercato globale così da cogliere le migliori opportunità disponibili.

Qual è il profilo di rischio?

Tutti gli investimenti legati ai mercati finanziari comportano dei pericoli. Il fondo BancoPosta Universo Tematico nella scala di rischio che va da 1 a 7 è classificato con livello 4 che è quello medio.

Significa che il valore dell’investimento può salire o scendere nel tempo, soprattutto perché una parte importante del portafoglio è investita in azioni. Inoltre, non ha un benchmark tradizionale di riferimento (indice) per confrontare l’andamento con strumenti simili. La volatilità media annua stimata è intorno al 13%, un dato che indica possibili variazioni anche significative.

Proprio per questo è un prodotto particolarmente adatto a chi ha un orizzonte di medio-lungo periodo così da poter affrontare con una maggiore tranquillità le eventuali fasi negative del mercato.

Non è adatto invece a chi cerca la certezza assoluta del capitale o a chi potrebbe aver bisogno di denaro in pochi mesi. Prima di sottoscrivere questo prodotto, quindi, è importante capire quali sono i propri obiettivi e qual è la propria tolleranza al rischio.

La sostenibilità

Per chi investe in BancoPosta Universo Tematico la sostenibilità è un aspetto fondamentale. Questo fondo, infatti, integra criteri ambientali, di buona governance e sociali nel processo di costruzione del portafoglio. Rientra nella classificazione dell’articolo 8 del regolamento europeo SFDR che identifica i prodotti che includono criteri Esg nei loro investimenti.

Significa che oltre al rendimento viene valutato anche il comportamento delle aziende sul piano sociale e ambientale con l’obiettivo di sostenere imprese più responsabili che nel tempo possano offrire una maggiore stabilità e solidità.

Come si può sottoscrivere il fondo?

Ci sono due principali modalità per investire nel fondo BancoPosta.

La prima è il piano di investimento del capitale (Pic) che prevede un versamento iniziale di almeno 5.000 euro con la possibilità di aggiungere in seguito nuovi importi di almeno 500 euro.

La seconda è il piano di accumulo del capitale (Pac) che permette di investire poco alla volta con versamenti periodici a partire da 50 euro o multipli e una rata periodica (mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale), per un periodo minimo di 1 anno fino ad un massimo di 12 anni. Quest’ultima soluzione è quella più indicata per chi vuole costruire un investimento nel tempo, riducendo così l’impatto della variazione di prezzo.

Modalità per investire in un fondo comune

Per quanto concerne le modalità, si può investire online in un fondo comune se si ha un conto BancoPosta o un libretto Smart abilitati alle funzioni dispositive online. In questo caso è necessario accedere con le proprie credenziali sul sito ufficiale di Poste Italiane, accertarsi di avere il profilo finanziario attivo e inserire l’importo e le caratteristiche dell’investimento.

In alternativa, si può prendere un appuntamento con un consulente sul sito ufficiale dell’azienda oppure chiamando il numero 06 4526 4526 dove si troverà personale qualificato che presenterà le soluzioni più adeguate al proprio profilo finanziario.