La Rottamazione quinquies entra in una fase decisiva del suo percorso, ma il calendario si allunga. Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane avranno tempo fino al 31 luglio per decidere se aderire o no alla definizione agevolata dei tributi locali.
La proroga, introdotta nell’ambito degli interventi collegati al Dl Accise, ha un impatto che va oltre il piano tecnico. Lo slittamento dei termini modifica indirettamente i tempi con cui i contribuenti potranno conoscere l’effettiva applicazione della misura nei propri territori.
Indice
L’adesione degli Enti non è automatica
Un primo elemento da chiarire è che la Rottamazione quinquies sui tributi locali non si applica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
La decisione spetta ai singoli Enti territoriali. Questo significa che:
- ogni Comune valuta autonomamente se applicare la definizione agevolata;
- la misura è attiva solo nei territori che adottano una specifica delibera.
Fino alla scadenza del 31 luglio, quindi, non sarà possibile sapere con certezza quali amministrazioni territoriali entreranno nel perimetro della sanatoria.
Cosa succede se il Comune aderisce
Nel caso in cui l’Ente locale decidesse di aderire, per i contribuenti si aprirebbe la possibilità di regolarizzare i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023 relativi ai seguenti tributi locali:
- Imu;
- Tari;
- sanzioni amministrative, incluse le multe stradali;
- altre entrate patrimoniali degli enti.
Il vantaggio principale è la riduzione dell’importo dovuto, per cui il contribuente paga solo il capitale del debito, con lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio.
La misura non scatta automaticamente. È necessario presentare domanda e attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che definisce anche il piano di pagamento.
Il debito può essere saldato in un’unica soluzione oppure a rate. La rateizzazione consente di diluire il pagamento nel tempo ma il beneficio della sanatoria resta vincolato al rispetto puntuale delle scadenze.
La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento, oppure se si saltano alcune rate previste dal piano. In queste ipotesi, il contribuente perde i vantaggi della definizione agevolata e il debito torna a essere dovuto per intero, con sanzioni e interessi riattivati.
La rottamazione non è automatica per il contribuente
Anche nel caso di adesione da parte del Comune, la sanatoria non si applica automaticamente.
Il contribuente dovrà infatti seguire una procedura precisa:
- attendere la comunicazione degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- presentare domanda di adesione entro i termini previsti;
- scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione.
L’effetto della proroga sul calendario
Lo slittamento del termine al 31 luglio 2026 produce un effetto a catena sull’intero iter della misura perché, una volta posticipate le delibere dei Comuni, lo stesso destino tocca alle procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alle conseguenti comunicazioni ai contribuenti.
Cosa devono fare i contribuenti
Per i cittadini, la proroga non modifica le regole della sanatoria, ma incide sui tempi.
In sintesi:
- la misura resta subordinata alla scelta dei Comuni;
- il termine per l’adesione degli enti è stato spostato al 31 luglio;
- solo dopo tale data sarà chiaro dove la rottamazione sarà effettivamente attiva.
Il risultato è un allungamento dei tempi di attesa prima di conoscere la reale applicabilità della misura sul territorio.