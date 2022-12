Questa compagnia venderà presto voli a prezzi stracciati in Italia

Mancano 50 giorni – e poche ore – al lancio della nuova compagnia aerea low cost tutta italiana che avrà sede a Roma: si chiama AviaRoma, ed è un nuovo vettore che si svilupperà per servire ben 4 segmenti.

Cosa sappiamo della nuova compagnia low cost con sede in Italia

Per la livrea AviaRoma si è affidata a Brando Maria Baratti, giovane Pilota ATPL , Istruttore di volo e disegnatore di loghi e marchi nel settore Aviation, già autore della livrea di Aeroitalia. La compagnia, che avrà sede nella capitale, inizierà le operazioni nel 2023, il 15 febbraio per la precisione, con EMBRAER 190 E 195.

Come già accennato sopra, la flotta di AviaRoma si svilupperà per servire 4 segmenti:

Micro Raggio , max 90 minuti;

, max 90 minuti; Corto Raggio , max 180 minuti di volo per collegare le principali città europee, e del bacino del mediterraneo, con una straordinaria rete nei Balcani;

, max 180 minuti di volo per collegare le principali città europee, e del bacino del mediterraneo, con una straordinaria rete nei Balcani; Medio Raggio , fino a 300 minuti di volo con un network verso l’Africa, le principali mete turistiche europee, ed al servizio dei cittadini Europei, ed Africani per raggiungere la splendida Italia;

, fino a 300 minuti di volo con un network verso l’Africa, le principali mete turistiche europee, ed al servizio dei cittadini Europei, ed Africani per raggiungere la splendida Italia; Lungo Raggio, di oltre i 300 minuti di volo, 5 continenti e intorno al globo per arrivare ovunque e portare gente in Italia da dovunque.

L’obiettivo, come si legge sul sito ufficiale, è collegare “punto per punto la nostra meravigliosa Italia”, con moltissimi aeroporti che l’azienda si sta attivando per rendere via via adatti al collegamento di linea, mentre in quelli di piccole dimensioni pare verranno utilizzati i modelli di aereo CESSNA Sky Courier a 19 posti. Per altri di piccole-medie dimensioni opereranno con ATR 42 e 72.

Gli aerei della flotta AviaRoma

Sul sito AviaRoma sono stati già presentati gli aerei che faranno parte della flotta low cost, con cui sarà possibile volare a partire da febbraio a bordo di:

ATR 42- 500/600 Standard, ATR 42 – 600 Stol e ATR 72-500/600 Standard;

Embraer 190/195;

Airbus A318, Airbus A319, Airbus A320 e Airbus A321;

Airbus A340 300/500/600.

Inoltre, da 2025 AviaRoma, nel lunghissimo raggio, metterà in flotta i primi 2 AIRBUS 380-800.

Va precisato, comunque, che il sito Internet della compagnia indica che il 15 Febbraio 2023 avrà luogo un evento legato alla nascita della compagnia, ma specifica affatto, come riferito da alcuni organi di stampa che in quella data è previsto il primo volo. È più corretto dire che i primi voli low cost saranno acquistabili probabilmente nel 2023, dopo l’inizio ufficiale delle attività segnato a febbraio.

Nell’attesa, chiunque è interessato ai viaggi low cost, attenzione a queste città (sono tra le più care al mondo).

AviaRoma assume: le posizioni lavorative aperte

Intanto, chiunque fosse interessato a lavorare nel settore, sul sito di AviaRoma è stata già aperta una sezione per l’assunzione di nuovo personale.

In particolare, le posizioni aperte sono:

assistenti di volo di bella presenza, con un’età compresa fra i 20 ed i 45 anni e spiccata empatia e vocazione al servizio. Il candidato/a deve essere disposto/a ad aggiornamenti continui ed a partecipare in modo proattivo al nuovissimo modello di business della compagnia. La volontà di ridiscutere le certezze acquisite in eventuali precedenti impieghi è un punto rilevante nella valutazione. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata;

di bella presenza, con un’età compresa fra i 20 ed i 45 anni e spiccata empatia e vocazione al servizio. Il candidato/a deve essere disposto/a ad aggiornamenti continui ed a partecipare in modo proattivo al nuovissimo modello di business della compagnia. La volontà di ridiscutere le certezze acquisite in eventuali precedenti impieghi è un punto rilevante nella valutazione. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata; assistenti di terra con esperienza, essere di bella presenza e con età compresa fra i 25 ed i 55 anni. La spiccata attitudine al problem-solving, l’empatia e la vocazione al servizio sono caratteristiche essenziali. Il candidato/a deve essere disponibile a lunghi periodi di residenza all’estero. Inoltre deve avere la disponibilità alla formazione ed innovazione continua ed essere disposto/a a mettere in discussione tutte le certezze acquisite durante precedenti esperienze. Dovrà dimostrare capacità di leadership e di preferire il lavoro di squadra. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata;

con esperienza, essere di bella presenza e con età compresa fra i 25 ed i 55 anni. La spiccata attitudine al problem-solving, l’empatia e la vocazione al servizio sono caratteristiche essenziali. Il candidato/a deve essere disponibile a lunghi periodi di residenza all’estero. Inoltre deve avere la disponibilità alla formazione ed innovazione continua ed essere disposto/a a mettere in discussione tutte le certezze acquisite durante precedenti esperienze. Dovrà dimostrare capacità di leadership e di preferire il lavoro di squadra. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata; addetti alla vendite in Italia, nello specifico Agenti di Commercio, già attivi in diversi settori, interessati a aumentare i propri guadagni. Si richiede la possibilità di assumere un mandato di agente di commercio. Il candidato/a deve avere un solido portafoglio nel proprio settore di appartenenza, con numero adeguato di aziende e clienti che siano interessati all’utilizzo del volo come mezzo di crescita o che abbiano benefici diretti o indiretti dai flussi turistici;

in Italia, nello specifico Agenti di Commercio, già attivi in diversi settori, interessati a aumentare i propri guadagni. Si richiede la possibilità di assumere un mandato di agente di commercio. Il candidato/a deve avere un solido portafoglio nel proprio settore di appartenenza, con numero adeguato di aziende e clienti che siano interessati all’utilizzo del volo come mezzo di crescita o che abbiano benefici diretti o indiretti dai flussi turistici; responsabile musicale , ovvero un addetto/a esperto/a in musica per la compilazione ed il continuo aggiornamento delle playlist di bordo e di piattaforma. Il candidato/a dovrà avere una spiccata preparazione nell’intero panorama musicale, preferibilmente dovrà anche essere un musicista. Dovrà dimostrare disciplina e grande capacità di lavorare in gruppo. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata;

, ovvero un addetto/a esperto/a in musica per la compilazione ed il continuo aggiornamento delle playlist di bordo e di piattaforma. Il candidato/a dovrà avere una spiccata preparazione nell’intero panorama musicale, preferibilmente dovrà anche essere un musicista. Dovrà dimostrare disciplina e grande capacità di lavorare in gruppo. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata; responsabile media ed entertainment , cioè profili esperti di TV e piattaforme di intrattenimento in streaming. Il candidato/a avrà esperienza nella divulgazione di produzioni cine-televisive, anche di carattere sportivo, conoscerà perfettamente i meccanismi di buy e di partnership con varie piattaforme media. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata;

, cioè profili esperti di TV e piattaforme di intrattenimento in streaming. Il candidato/a avrà esperienza nella divulgazione di produzioni cine-televisive, anche di carattere sportivo, conoscerà perfettamente i meccanismi di buy e di partnership con varie piattaforme media. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata; addetti alla comunicazione Social-web , quindi giornalisti pubblicisti esperti nella comunicazione tramite social network. Il candidato/a dovrà essere esperto nella redazione di testi per il social network, edotto/a dei principi di visual web e disponibile ad affrontare un percorso di crescita nella nuova comunicazione nel meta-verso. Dovrà interagire con il team di comunicazione, avere nozioni geo-politiche e interagire con il team legale. Mantenere sempre attiva la comunicazione con aggiornamenti continui. Dovrà essere disposto/a a viaggiare ed avere grande padronanza dei sistemi operativi IOS, LINUX, WINDOWS, e ANDROID. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata;

, quindi giornalisti pubblicisti esperti nella comunicazione tramite social network. Il candidato/a dovrà essere esperto nella redazione di testi per il social network, edotto/a dei principi di visual web e disponibile ad affrontare un percorso di crescita nella nuova comunicazione nel meta-verso. Dovrà interagire con il team di comunicazione, avere nozioni geo-politiche e interagire con il team legale. Mantenere sempre attiva la comunicazione con aggiornamenti continui. Dovrà essere disposto/a a viaggiare ed avere grande padronanza dei sistemi operativi IOS, LINUX, WINDOWS, e ANDROID. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata; mental Coach , ovvero addetti al reparto motivazione e supporto al welfare aziendale. Il candidato/a dovrà avere una padronanza assoluta delle tecniche di mental coaching, essere empatico/a e di grande supporto al personale della compagnia. Dovrà avere una personalità solida e padroneggiare le basi della psicologia. Riservatezza e professionalità sono alla base della scelta che verrà operata. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale e profilazione psicologica eseguita da professionista abilitato incaricato dalla compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata;

, ovvero addetti al reparto motivazione e supporto al welfare aziendale. Il candidato/a dovrà avere una padronanza assoluta delle tecniche di mental coaching, essere empatico/a e di grande supporto al personale della compagnia. Dovrà avere una personalità solida e padroneggiare le basi della psicologia. Riservatezza e professionalità sono alla base della scelta che verrà operata. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale e profilazione psicologica eseguita da professionista abilitato incaricato dalla compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata; buy manager esperto/a in accordi commerciali di e-market dovrà sovraintendere la scelta dei fornitori dei prodotti venduti sulla piattaforma della compagnia. Deve essere empatico, parlare più lingue straniere e conoscere molto bene le dinamiche degli e-commerce sia dal punto di vista contrattuale che logistico. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata;

esperto/a in accordi commerciali di e-market dovrà sovraintendere la scelta dei fornitori dei prodotti venduti sulla piattaforma della compagnia. Deve essere empatico, parlare più lingue straniere e conoscere molto bene le dinamiche degli e-commerce sia dal punto di vista contrattuale che logistico. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata; master Chef, ovvero chef diplomato o con titoli accademici paritari, dovrà firmare tutti i menù di bordo, curarne il controllo di qualità, scegliere i prodotti e le materie prime e stabilire secondo i dettami della Direzione stabilire i costi delle pietanze. Avrà la responsabilità anche di sovraintendere la presentazione grafica dei Menù nelle varie pubblicazioni cartacee e digitali della compagnia. Ogni candidato/a dovrà sottoporsi anche ad analisi attitudinale eseguita dai mental coach della compagnia. La padronanza di almeno 2 lingue straniere, oltre l’Inglese è caratteristica molto apprezzata.

Come si legge sul sito ufficiale, a breve verranno pubblicati altri annunci di lavoro, ma nel frattempo i candidati interessati possono inviare il proprio cv aggiornato (con fototessera e foto a figura intera) all’indirizzo lavorarein@aviaroma.com (qui i consigli su come scrivere un curriculum efficace e farsi notare).