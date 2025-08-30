Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 30 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 30 Agosto 2025 16:22

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 29 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (78) 13 (64) 63 (62) 84 (56) 72 (52)
Cagliari: 42 (87) 85 (84) 8 (64) 14 (61) 48 (58)
Firenze: 26 (157) 49 (138) 34 (88) 42 (74) 84 (67)
Genova: 2 (100) 11 (63) 56 (51) 88 (50) 23 (49)
Milano: 74 (130) 25 (77) 76 (71) 5 (68) 65 (58)
Napoli: 49 (58) 44 (57) 13 (56) 26 (52) 38 (48)
Palermo: 59 (68) 55 (64) 14 (55) 41 (44) 45 (44)
Roma: 31 (64) 63 (60) 58 (53) 16 (47) 88 (45)
Torino: 7 (58) 37 (58) 4 (54) 64 (54) 86 (48)
Venezia: 89 (103) 5 (74) 54 (66) 47 (64) 15 (57)
Nazionale: 82 (87) 69 (74) 59 (63) 51 (63) 35 (57)

