Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 30 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 29 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (78)
|13 (64)
|63 (62)
|84 (56)
|72 (52)
|Cagliari:
|42 (87)
|85 (84)
|8 (64)
|14 (61)
|48 (58)
|Firenze:
|26 (157)
|49 (138)
|34 (88)
|42 (74)
|84 (67)
|Genova:
|2 (100)
|11 (63)
|56 (51)
|88 (50)
|23 (49)
|Milano:
|74 (130)
|25 (77)
|76 (71)
|5 (68)
|65 (58)
|Napoli:
|49 (58)
|44 (57)
|13 (56)
|26 (52)
|38 (48)
|Palermo:
|59 (68)
|55 (64)
|14 (55)
|41 (44)
|45 (44)
|Roma:
|31 (64)
|63 (60)
|58 (53)
|16 (47)
|88 (45)
|Torino:
|7 (58)
|37 (58)
|4 (54)
|64 (54)
|86 (48)
|Venezia:
|89 (103)
|5 (74)
|54 (66)
|47 (64)
|15 (57)
|Nazionale:
|82 (87)
|69 (74)
|59 (63)
|51 (63)
|35 (57)