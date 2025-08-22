Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 22 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 22 Agosto 2025 16:00

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 21 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (73) 13 (59) 63 (57) 84 (51) 72 (47)
Cagliari: 42 (82) 85 (79) 68 (78) 8 (59) 14 (56)
Firenze: 26 (152) 49 (133) 34 (83) 42 (69) 84 (62)
Genova: 2 (95) 11 (58) 56 (46) 88 (45) 23 (44)
Milano: 74 (125) 25 (72) 76 (66) 5 (63) 6 (55)
Napoli: 49 (53) 44 (52) 13 (51) 26 (47) 25 (43)
Palermo: 59 (63) 55 (59) 14 (50) 30 (41) 41 (39)
Roma: 87 (87) 21 (66) 31 (59) 63 (55) 58 (48)
Torino: 7 (53) 37 (53) 4 (49) 64 (49) 73 (44)
Venezia: 89 (98) 5 (69) 54 (61) 47 (59) 15 (52)
Nazionale: 21 (91) 82 (82) 69 (69) 51 (58) 59 (58)

