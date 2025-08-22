Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 22 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 21 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (73)
|13 (59)
|63 (57)
|84 (51)
|72 (47)
|Cagliari:
|42 (82)
|85 (79)
|68 (78)
|8 (59)
|14 (56)
|Firenze:
|26 (152)
|49 (133)
|34 (83)
|42 (69)
|84 (62)
|Genova:
|2 (95)
|11 (58)
|56 (46)
|88 (45)
|23 (44)
|Milano:
|74 (125)
|25 (72)
|76 (66)
|5 (63)
|6 (55)
|Napoli:
|49 (53)
|44 (52)
|13 (51)
|26 (47)
|25 (43)
|Palermo:
|59 (63)
|55 (59)
|14 (50)
|30 (41)
|41 (39)
|Roma:
|87 (87)
|21 (66)
|31 (59)
|63 (55)
|58 (48)
|Torino:
|7 (53)
|37 (53)
|4 (49)
|64 (49)
|73 (44)
|Venezia:
|89 (98)
|5 (69)
|54 (61)
|47 (59)
|15 (52)
|Nazionale:
|21 (91)
|82 (82)
|69 (69)
|51 (58)
|59 (58)