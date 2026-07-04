Secondo i dati di AlmaLaurea e Excelsior ingegneria e informatica guidano per tassi di occupazione e retribuzioni, con punte del 96% a cinque anni

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Migliori lauree per trovare lavoro in Italia.

Secondo le ultime analisi elaborate sulla base dei dati di AlmaLaurea, del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e delle rilevazioni Istat, alcune facoltà garantiscono tassi di occupazione in Italia molto elevati già nei primi anni dopo la laurea (e offrono anche retribuzioni mediamente superiori rispetto ad altri percorsi di studio).

Sulla base di questi dati, quindi, è possibile oggi fare una classifica delle lauree migliori per trovare lavoro nel 2026, tenendo conto di quelle che sono le probabilità e le prospettive di carriera.

Le lauree con più sbocchi occupazionali

Secondo il report AlmaLaurea 2026, Ingegneria Industriale e dell’Informazione è la facoltà con il tasso di occupazione più alto. A cinque anni dalla laurea magistrale, infatti, le possibilità di trovare lavoro sono pari a circa il 96%. Le aziende ricercano continuamente ingegneri meccanici, gestionali, energetici, elettronici e aerospaziali per affrontare le sfide dell’automazione industriale, della robotica, della digitalizzazione dei processi produttivi e della transizione energetica. In molti casi i tirocini universitari si trasformano direttamente in contratti di lavoro, rendendo il passaggio dall’università all’impresa particolarmente rapido.

Subito dopo troviamo Informatica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), con un tasso di occupazione che sfiora il 95%. In questo settore, il forte squilibrio tra domanda e offerta crea un mercato estremamente favorevole ai laureati. Le imprese, infatti, hanno bisogno di molti più professionisti rispetto a quelli che le università riescono a formare ogni anno. Le figure maggiormente richieste comprendono:

sviluppatori software;

esperti di cybersecurity;

cloud architect;

data engineer;

specialisti di intelligenza artificiale;

professionisti della gestione dei Big Data.

Il tasso di occupazione supera il 93% a cinque anni dalla laurea anche per le facoltà di Architettura e Ingegneria Civile. Oggi il mercato richiede professionisti capaci di utilizzare strumenti innovativi come il Building Information Modeling (BIM), progettare edifici a basso impatto ambientale e integrare tecnologie digitali nella progettazione.

C’è poi l’area economico-statistica, che registra un tasso di occupazione superiore al 91%, ma soprattutto rappresenta il settore con il maggior numero assoluto di assunzioni previste nei prossimi anni. La crescente importanza della business intelligence e della data analysis rende sempre più richieste figure come data analyst, business analyst, consulenti finanziari ed esperti di controllo di gestione.

Infine, troviamo il settore sanitario, che continua a garantire una domanda estremamente elevata di personale qualificato. Per Medicina e Chirurgia, in particolare. il tasso di occupazione supera il 90%, mentre molte professioni sanitarie triennali, come Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia e Ostetricia, consentono di trovare lavoro praticamente subito dopo il conseguimento del titolo.

Le professioni che saranno più ricercate nei prossimi anni

Come emerso dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, tra il 2024 e il 2028 il sistema produttivo italiano avrà bisogno di circa 3,4-3,9 milioni di nuovi lavoratori. Di questi, oltre un terzo dovrà possedere una laurea. In particolare, ogni anno saranno richiesti tra 230.000 e 260.000 nuovi laureati.

Le aree con il maggiore fabbisogno saranno:

Economia e Statistica , con oltre 193.000 inserimenti previsti nel quinquennio;

, con oltre 193.000 inserimenti previsti nel quinquennio; Ingegneria , con oltre 127.000 assunzioni;

, con oltre 127.000 assunzioni; Formazione e insegnamento ;

; Informatica e ICT, dove il numero di laureati disponibili continuerà a essere insufficiente rispetto alla domanda delle imprese.

Perché laurearsi conviene ancora

Ritornando al rapporto AlmaLaurea, quello che è emerso che oggi circa l’80% dei laureati trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo, mentre a cinque anni il tasso di occupazione sale fino al 91,7%.

Per i laureati magistrali, in molti ambiti disciplinari l’occupazione supera addirittura il 94%, dimostrando come la formazione universitaria rappresenti ancora uno degli strumenti più efficaci per costruire una carriera stabile.

Lauree triennali più richieste

Non è sempre necessario conseguire una laurea magistrale per entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Esistono infatti diversi corsi triennali che garantiscono ottime opportunità occupazionali. Tra i più richiesti figurano:

Infermieristica;

Fisioterapia;

Professioni sanitarie tecniche e riabilitative;

Scienze dell’Educazione e della Formazione;

Informatica;

Ingegneria Gestionale.

Per esempio, i laureati del Mezzogiorno incontrano generalmente maggiori difficoltà nel trovare lavoro rispetto ai colleghi del Nord Italia e spesso scelgono di trasferirsi in altre regioni o all’estero per cogliere migliori opportunità professionali.

Quali percorsi universitari garantiscono gli stipendi più alti

Anche dal punto di vista retributivo emergono differenze tra i diversi percorsi universitari. Le retribuzioni medie nette a cinque anni dalla laurea vedono ai primi posti:

Informatica e ICT, con circa 2.176 euro netti mensili;

netti mensili; Ingegneria Industriale e dell’Informazione, con circa 2.160 euro ;

; Economia e Statistica, con circa 1.950 euro ;

; Architettura e Ingegneria Civile, con circa 1.930 euro ;

; Professioni medico-sanitarie, con stipendi medi superiori a 1.860 euro, destinati a crescere ulteriormente per i medici specialisti.

Naturalmente questi valori rappresentano medie nazionali e possono variare in funzione dell’esperienza, del territorio, del settore di impiego e della dimensione dell’azienda.