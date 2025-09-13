Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 50,97 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 13 settembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

26 28 31 35 37 65 Jolly: 30 Superstar: 5

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 85 57 40 76 14 Cagliari: 90 15 68 63 76 Firenze: 81 74 71 25 6 Genova: 21 47 44 2 6 Milano: 83 39 31 84 55 Napoli: 74 41 24 47 38 Palermo: 54 25 61 22 68 Roma: 60 72 38 55 3 Torino: 10 45 56 54 63 Venezia: 14 38 66 36 28 Nazionale: 85 48 38 22 81

Estrazione del 10eLotto serale

10 14 15 21 25 38 39 40 41 45 47 54 57 60 72 74 81 83 85 90 Numero oro: 85 Doppio oro: 85 57

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 16 settembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 50,97 milioni e il montepremi complessivo è di 51,80 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di venerdì 12 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.