Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 50,97 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 13 settembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|26
|28
|31
|35
|37
|65
|Jolly: 30
|Superstar: 5
….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|85
|57
|40
|76
|14
|Cagliari:
|90
|15
|68
|63
|76
|Firenze:
|81
|74
|71
|25
|6
|Genova:
|21
|47
|44
|2
|6
|Milano:
|83
|39
|31
|84
|55
|Napoli:
|74
|41
|24
|47
|38
|Palermo:
|54
|25
|61
|22
|68
|Roma:
|60
|72
|38
|55
|3
|Torino:
|10
|45
|56
|54
|63
|Venezia:
|14
|38
|66
|36
|28
|Nazionale:
|85
|48
|38
|22
|81
Guarda quanto si vince con ogni combinazione.
Estrazione del 10eLotto serale
|10
|14
|15
|21
|25
|38
|39
|40
|41
|45
|47
|54
|57
|60
|72
|74
|81
|83
|85
|90
|Numero oro: 85
|Doppio oro: 85 57
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 16 settembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 50,97 milioni e il montepremi complessivo è di 51,80 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di venerdì 12 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.