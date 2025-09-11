Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 11 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 11 Settembre 2025 16:10

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 9 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (84) 13 (70) 84 (62) 72 (58) 88 (55)
Cagliari: 42 (93) 85 (90) 8 (70) 48 (64) 65 (62)
Firenze: 34 (94) 42 (80) 76 (67) 53 (49) 2 (48)
Genova: 2 (106) 56 (57) 88 (56) 23 (55) 49 (49)
Milano: 74 (136) 25 (83) 76 (77) 5 (74) 47 (50)
Napoli: 44 (63) 38 (54) 25 (54) 8 (45) 24 (44)
Palermo: 59 (74) 14 (61) 41 (50) 45 (50) 69 (49)
Roma: 63 (66) 58 (59) 16 (53) 71 (48) 7 (44)
Torino: 7 (64) 4 (60) 64 (60) 46 (52) 31 (52)
Venezia: 89 (109) 5 (80) 54 (72) 47 (70) 15 (63)
Nazionale: 82 (93) 59 (69) 35 (63) 58 (58) 20 (48)

