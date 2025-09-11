Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 11 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 9 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (84)
|13 (70)
|84 (62)
|72 (58)
|88 (55)
|Cagliari:
|42 (93)
|85 (90)
|8 (70)
|48 (64)
|65 (62)
|Firenze:
|34 (94)
|42 (80)
|76 (67)
|53 (49)
|2 (48)
|Genova:
|2 (106)
|56 (57)
|88 (56)
|23 (55)
|49 (49)
|Milano:
|74 (136)
|25 (83)
|76 (77)
|5 (74)
|47 (50)
|Napoli:
|44 (63)
|38 (54)
|25 (54)
|8 (45)
|24 (44)
|Palermo:
|59 (74)
|14 (61)
|41 (50)
|45 (50)
|69 (49)
|Roma:
|63 (66)
|58 (59)
|16 (53)
|71 (48)
|7 (44)
|Torino:
|7 (64)
|4 (60)
|64 (60)
|46 (52)
|31 (52)
|Venezia:
|89 (109)
|5 (80)
|54 (72)
|47 (70)
|15 (63)
|Nazionale:
|82 (93)
|59 (69)
|35 (63)
|58 (58)
|20 (48)