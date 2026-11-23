Ultimo accredito del 2026 prima delle feste per chi non ha variazioni: nuove domande e conguagli arrivano nell'ultima settimana di dicembre

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Assegno unico, a dicembre 2026 pagamento anticipato

L’ultima mensilità dell’Assegno unico del 2026 arriverà in anticipo rispetto al consueto appuntamento intorno al 20 del mese. Per dicembre, infatti, l’Inps ha programmato l’accredito nelle giornate del 16 e 17 dicembre. Le famiglie che ricevono il sostegno economico per i figli a carico potranno quindi contare sulla somma prima delle festività natalizie. Intanto, le mensilità di novembre sono state pagate il 19 e 20 del mese.

Quando arriva l’Assegno unico di dicembre 2026

La data da segnare in calendario per l’ultimo pagamento dell’Assegno unico del 2026 è quella del 16 e 17 dicembre. L’accredito sarà effettuato in due giornate, secondo il calendario comunicato dall’Inps con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025.

Si tratta di un anticipo rispetto alla consueta finestra di pagamento intorno al 20 del mese. La scelta consente alle famiglie beneficiarie di ricevere il contributo con qualche giorno di anticipo rispetto alle festività di fine anno. Le date indicate dall’Istituto riguardano le prestazioni già in corso di godimento che non hanno registrato variazioni rispetto alla mensilità precedente. Non tutti i beneficiari, quindi, riceveranno necessariamente l’accredito negli stessi giorni: per alcune situazioni sono previste tempistiche differenti.

Assegno unico novembre, pagamenti il 19 e 20

Prima dell’appuntamento di dicembre, l’Inps ha già pagato l’Assegno unico relativo alla mensilità di novembre. Per le prestazioni già attive e che non hanno subito modifiche, gli accrediti sono stati effettuati giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2026.

Il calendario ha seguito quindi la consueta modalità di erogazione in due giornate, con accrediti distribuiti tra i beneficiari. La somma viene versata sul conto corrente indicato nella domanda, purché le coordinate bancarie o postali risultino corrette e aggiornate. È importante ricordare che le date comunicate dall’Inps rappresentano il calendario di riferimento per i pagamenti ordinari. Il momento in cui il denaro diventa effettivamente disponibile può dipendere anche dai tempi tecnici dell’istituto bancario o di Poste Italiane.

Chi deve aspettare la fine del mese per ricevere l’assegno

Il calendario del 16 e 17 dicembre non riguarda tutte le situazioni. L’Inps distingue infatti tra le prestazioni già in pagamento e rimaste invariate e quelle che, invece, richiedono ulteriori verifiche o lavorazioni. Per chi ha presentato una nuova domanda, la prima mensilità dell’Assegno unico viene generalmente pagata nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta. Lo stesso periodo viene utilizzato per liquidare gli importi interessati da eventuali conguagli, sia a credito sia a debito. I conguagli possono verificarsi quando cambiano le condizioni che determinano il diritto alla prestazione o il suo importo. In questi casi, l’Istituto deve effettuare i relativi controlli e ricalcolare la somma spettante alla famiglia.

Di conseguenza, chi attende una prima erogazione o un importo aggiornato non deve necessariamente fare riferimento alle date del 16 e 17 dicembre. Per conoscere il giorno previsto per il proprio accredito è opportuno controllare lo stato della domanda e la sezione dedicata ai pagamenti sul portale dell’Inps.

Come controllare il pagamento dell’Assegno unico

Per verificare quando arriverà l’ultima mensilità dell’anno è possibile accedere al sito dell’Inps e consultare la propria posizione nell’area riservata. L’accesso avviene tramite una delle credenziali di identità digitale ammesse, come:

Spid;

Carta d’identità elettronica (Cie);

Carta nazionale dei servizi (Cns).

Una volta entrati nel servizio dedicato all’Assegno unico e universale, i beneficiari possono consultare i dettagli della domanda e verificare le informazioni relative agli accrediti. In questo modo è possibile controllare se il pagamento risulta disposto e se sono presenti eventuali variazioni o conguagli. Il pagamento di dicembre rappresenta l’ultima mensilità dell’anno 2026. Per le famiglie che già ricevono regolarmente il beneficio e non hanno avuto modifiche nella propria posizione, l’appuntamento è quindi fissato al 16 e 17 dicembre, con qualche giorno di anticipo rispetto al consueto periodo intorno al 20.