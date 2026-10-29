Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 29 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri estratti al Lotto? Qual è la combinazione vincente del SuperEnalotto? A che ora chiude il 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 27 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (80)
|28 (80)
|48 (60)
|32 (59)
|25 (53)
|Cagliari:
|11 (87)
|61 (65)
|35 (62)
|9 (56)
|84 (54)
|Firenze:
|46 (63)
|33 (63)
|88 (47)
|59 (47)
|31 (41)
|Genova:
|21 (102)
|36 (63)
|4 (62)
|15 (56)
|48 (51)
|Milano:
|26 (63)
|77 (56)
|73 (54)
|27 (53)
|81 (50)
|Napoli:
|17 (80)
|24 (72)
|51 (64)
|48 (58)
|62 (57)
|Palermo:
|67 (69)
|41 (68)
|54 (60)
|4 (45)
|23 (38)
|Roma:
|13 (106)
|24 (72)
|21 (72)
|14 (67)
|42 (56)
|Torino:
|25 (111)
|44 (79)
|19 (68)
|14 (57)
|82 (56)
|Venezia:
|60 (69)
|55 (68)
|73 (61)
|10 (59)
|77 (47)
|Nazionale:
|29 (75)
|4 (59)
|35 (58)
|86 (55)
|24 (54)