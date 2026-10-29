Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 29 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 29 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 29 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri estratti al Lotto? Qual è la combinazione vincente del SuperEnalotto? A che ora chiude il 10eLotto serale?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 27 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (80) 28 (80) 48 (60) 32 (59) 25 (53)
Cagliari: 11 (87) 61 (65) 35 (62) 9 (56) 84 (54)
Firenze: 46 (63) 33 (63) 88 (47) 59 (47) 31 (41)
Genova: 21 (102) 36 (63) 4 (62) 15 (56) 48 (51)
Milano: 26 (63) 77 (56) 73 (54) 27 (53) 81 (50)
Napoli: 17 (80) 24 (72) 51 (64) 48 (58) 62 (57)
Palermo: 67 (69) 41 (68) 54 (60) 4 (45) 23 (38)
Roma: 13 (106) 24 (72) 21 (72) 14 (67) 42 (56)
Torino: 25 (111) 44 (79) 19 (68) 14 (57) 82 (56)
Venezia: 60 (69) 55 (68) 73 (61) 10 (59) 77 (47)
Nazionale: 29 (75) 4 (59) 35 (58) 86 (55) 24 (54)

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