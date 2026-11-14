Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 14 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 14 novembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 14 novembre 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 13 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (90) 48 (70) 32 (69) 49 (58) 82 (53)
Cagliari: 35 (72) 84 (64) 65 (57) 16 (57) 48 (53)
Firenze: 46 (73) 88 (57) 59 (57) 31 (51) 35 (50)
Genova: 21 (112) 36 (73) 4 (72) 15 (66) 71 (59)
Milano: 77 (66) 73 (64) 27 (63) 42 (58) 75 (55)
Napoli: 48 (68) 54 (65) 52 (60) 20 (51) 44 (46)
Palermo: 67 (79) 23 (48) 81 (47) 79 (47) 1 (47)
Roma: 14 (77) 42 (66) 68 (51) 60 (46) 76 (44)
Torino: 25 (121) 19 (78) 14 (67) 63 (50) 22 (50)
Venezia: 55 (78) 73 (71) 8 (55) 83 (51) 49 (47)
Nazionale: 29 (85) 4 (69) 35 (68) 86 (65) 20 (59)

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