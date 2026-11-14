Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 14 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 13 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (90)
|48 (70)
|32 (69)
|49 (58)
|82 (53)
|Cagliari:
|35 (72)
|84 (64)
|65 (57)
|16 (57)
|48 (53)
|Firenze:
|46 (73)
|88 (57)
|59 (57)
|31 (51)
|35 (50)
|Genova:
|21 (112)
|36 (73)
|4 (72)
|15 (66)
|71 (59)
|Milano:
|77 (66)
|73 (64)
|27 (63)
|42 (58)
|75 (55)
|Napoli:
|48 (68)
|54 (65)
|52 (60)
|20 (51)
|44 (46)
|Palermo:
|67 (79)
|23 (48)
|81 (47)
|79 (47)
|1 (47)
|Roma:
|14 (77)
|42 (66)
|68 (51)
|60 (46)
|76 (44)
|Torino:
|25 (121)
|19 (78)
|14 (67)
|63 (50)
|22 (50)
|Venezia:
|55 (78)
|73 (71)
|8 (55)
|83 (51)
|49 (47)
|Nazionale:
|29 (85)
|4 (69)
|35 (68)
|86 (65)
|20 (59)