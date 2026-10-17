Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 17 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 17 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 17 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 16 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (74) 28 (74) 84 (65) 23 (65) 48 (54)
Cagliari: 11 (81) 61 (59) 35 (56) 27 (53) 9 (50)
Firenze: 66 (114) 18 (58) 46 (57) 33 (57) 85 (56)
Genova: 21 (96) 54 (92) 3 (66) 70 (63) 37 (60)
Milano: 26 (57) 13 (51) 77 (50) 73 (48) 27 (47)
Napoli: 17 (74) 24 (66) 43 (64) 51 (58) 48 (52)
Palermo: 16 (71) 67 (63) 41 (62) 54 (54) 29 (49)
Roma: 13 (100) 24 (66) 21 (66) 14 (61) 33 (59)
Torino: 25 (105) 44 (73) 19 (62) 42 (52) 14 (51)
Venezia: 67 (77) 60 (63) 55 (62) 73 (55) 10 (53)
Nazionale: 29 (69) 4 (53) 35 (52) 86 (49) 24 (48)

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