Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 17 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 16 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (74)
|28 (74)
|84 (65)
|23 (65)
|48 (54)
|Cagliari:
|11 (81)
|61 (59)
|35 (56)
|27 (53)
|9 (50)
|Firenze:
|66 (114)
|18 (58)
|46 (57)
|33 (57)
|85 (56)
|Genova:
|21 (96)
|54 (92)
|3 (66)
|70 (63)
|37 (60)
|Milano:
|26 (57)
|13 (51)
|77 (50)
|73 (48)
|27 (47)
|Napoli:
|17 (74)
|24 (66)
|43 (64)
|51 (58)
|48 (52)
|Palermo:
|16 (71)
|67 (63)
|41 (62)
|54 (54)
|29 (49)
|Roma:
|13 (100)
|24 (66)
|21 (66)
|14 (61)
|33 (59)
|Torino:
|25 (105)
|44 (73)
|19 (62)
|42 (52)
|14 (51)
|Venezia:
|67 (77)
|60 (63)
|55 (62)
|73 (55)
|10 (53)
|Nazionale:
|29 (69)
|4 (53)
|35 (52)
|86 (49)
|24 (48)