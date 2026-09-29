Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 29 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 29 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 29 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Cosa è il Superenalotto? Quando è la prossima estrazione del Lotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 26 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (98) 6 (67) 85 (63) 28 (63) 7 (59)
Cagliari: 11 (70) 26 (68) 82 (54) 76 (52) 55 (52)
Firenze: 66 (103) 18 (47) 46 (46) 33 (46) 85 (45)
Genova: 21 (85) 54 (81) 12 (59) 3 (55) 70 (52)
Milano: 84 (69) 82 (63) 26 (46) 56 (45) 13 (40)
Napoli: 11 (77) 17 (63) 46 (60) 24 (55) 43 (53)
Palermo: 16 (60) 74 (54) 67 (52) 41 (51) 77 (48)
Roma: 13 (89) 24 (55) 21 (55) 5 (53) 79 (52)
Torino: 25 (94) 44 (62) 19 (51) 87 (48) 28 (45)
Venezia: 68 (71) 67 (66) 60 (52) 55 (51) 73 (44)
Nazionale: 85 (75) 54 (74) 57 (67) 29 (58) 26 (52)

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