Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 29 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Cosa è il Superenalotto? Quando è la prossima estrazione del Lotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 26 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (98)
|6 (67)
|85 (63)
|28 (63)
|7 (59)
|Cagliari:
|11 (70)
|26 (68)
|82 (54)
|76 (52)
|55 (52)
|Firenze:
|66 (103)
|18 (47)
|46 (46)
|33 (46)
|85 (45)
|Genova:
|21 (85)
|54 (81)
|12 (59)
|3 (55)
|70 (52)
|Milano:
|84 (69)
|82 (63)
|26 (46)
|56 (45)
|13 (40)
|Napoli:
|11 (77)
|17 (63)
|46 (60)
|24 (55)
|43 (53)
|Palermo:
|16 (60)
|74 (54)
|67 (52)
|41 (51)
|77 (48)
|Roma:
|13 (89)
|24 (55)
|21 (55)
|5 (53)
|79 (52)
|Torino:
|25 (94)
|44 (62)
|19 (51)
|87 (48)
|28 (45)
|Venezia:
|68 (71)
|67 (66)
|60 (52)
|55 (51)
|73 (44)
|Nazionale:
|85 (75)
|54 (74)
|57 (67)
|29 (58)
|26 (52)