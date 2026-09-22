Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 22 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 22 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 22 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 19 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (169) 21 (94) 12 (91) 6 (63) 85 (59)
Cagliari: 11 (66) 26 (64) 37 (52) 82 (50) 49 (49)
Firenze: 66 (99) 24 (96) 74 (84) 49 (83) 37 (47)
Genova: 21 (81) 54 (77) 12 (55) 3 (51) 70 (48)
Milano: 57 (73) 67 (67) 84 (65) 82 (59) 26 (42)
Napoli: 11 (73) 17 (59) 86 (58) 46 (56) 24 (51)
Palermo: 68 (79) 20 (66) 16 (56) 51 (55) 74 (50)
Roma: 13 (85) 24 (51) 21 (51) 5 (49) 79 (48)
Torino: 25 (90) 44 (58) 19 (47) 87 (44) 28 (41)
Venezia: 68 (67) 67 (62) 60 (48) 55 (47) 75 (42)
Nazionale: 85 (71) 54 (70) 57 (63) 29 (54) 66 (49)

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