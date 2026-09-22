Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 22 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 19 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (169)
|21 (94)
|12 (91)
|6 (63)
|85 (59)
|Cagliari:
|11 (66)
|26 (64)
|37 (52)
|82 (50)
|49 (49)
|Firenze:
|66 (99)
|24 (96)
|74 (84)
|49 (83)
|37 (47)
|Genova:
|21 (81)
|54 (77)
|12 (55)
|3 (51)
|70 (48)
|Milano:
|57 (73)
|67 (67)
|84 (65)
|82 (59)
|26 (42)
|Napoli:
|11 (73)
|17 (59)
|86 (58)
|46 (56)
|24 (51)
|Palermo:
|68 (79)
|20 (66)
|16 (56)
|51 (55)
|74 (50)
|Roma:
|13 (85)
|24 (51)
|21 (51)
|5 (49)
|79 (48)
|Torino:
|25 (90)
|44 (58)
|19 (47)
|87 (44)
|28 (41)
|Venezia:
|68 (67)
|67 (62)
|60 (48)
|55 (47)
|75 (42)
|Nazionale:
|85 (71)
|54 (70)
|57 (63)
|29 (54)
|66 (49)